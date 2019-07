Bartosz Smektała przed SEC: cały czas walczę o zwycięstwo

Toruń gotowy na drugą rundę SEC. Kopernik w plastronie, wyjątkowy gość spotka się z kibicami Już w najbliższą... czytaj dalej » Czy debiut w cyklu był dla ciebie trudnym wyzwaniem?

Bartosz Smektała: Każde zawody wiążą się z jakimś stresem, ale po to jeżdżę na żużlu. Dotyczy to także tych najbardziej prestiżowych imprez, a TAURON SEC jest jedną z nich.

Z jakim nastawieniem jechałeś do Guestrow?

Na pewno chciałem wygrać, pomimo tego, że startowałem w Mistrzostwach Europy po raz pierwszy. Jeżeli pojechałbym tam tylko po to, żeby spróbować swoich sił, to ten wynik byłby gorszy.

Ostatecznie zająłeś trzecie miejsce. To był debiut marzeń czy czułeś lekki niedosyt?

Jestem zadowolony. Stanąłem na podium, a poza tym tracę zaledwie trzy punkty do lidera klasyfikacji generalnej. Teraz z dobrym nastawieniem mogę jechać do Torunia.

Jak myślisz, skąd się wziął tak dobry wynik w Guestrow?

Byłem przygotowany do tych zawodów. Miałem dobry sprzęt, chciałem dobrze jechać i pokazać się z jak najlepszej strony. Cały czas walczę o zwycięstwo.

Dwie trójki na otwarcie turnieju dodały Ci pewności siebie?

Myślę, że trochę tak, bo potem przeszedłem na zewnętrzne pola, a tam zawodnikom startowało się znacznie trudniej. Ja też miałem przez to delikatną obniżkę punktową. Na szczęście zaczynałem zawody z wewnętrznych pól i dzięki temu mogłem sprawdzić motocykl. Nie musiałem za dużo szukać w ustawieniach, bo wiedziałem, że jest szybki. Wystarczyło po prostu wprowadzać drobne korekty.

Czyli po dwóch jedynkach w dwóch kolejnych biegach nie wkradło się delikatne zaniepokojenie?

Absolutnie nie było żadnego zaniepokojenia, ponieważ pozostali zawodnicy też nie radzili sobie zbyt dobrze z zewnętrznych pól startowych. Trudno było dojechać stamtąd do dobrej ścieżki, która znajdowała się przy krawężniku. Zachowywałem jednak spokój. Byłem gotowy na to, że jak przejdę na zewnętrzne pola, to będzie mi trochę trudniej.

To znaczy, że w Guestrow wszystko przebiegało sprawnie i bez problemów?

Nie do końca. Na tym torze trzeba było trochę uważać, bo przy krawężniku robiły się koleiny. Jednocześnie ta wewnętrzna ścieżka była najlepsza, ponieważ tam motocykl najlepiej się rozpędzał. Poza tym wszystko było pod kontrolą.

Tor w Guestrow przypadł Ci do gustu?

Tak, to jest bardzo fajny tor. Jeżeli jest odpowiednio przygotowany, to na pewno można obejrzeć na nim dobre ściganie. Myślę, że podczas naszych zawodów też nie było najgorzej, ale przez te koleiny przy krawężniku mijanek było trochę mniej. Poza tym wewnętrzna część tego toru była zdecydowanie najszybsza. Gdyby zewnętrzna również zaczęła "chodzić", to myślę, że widowisko byłoby jeszcze lepsze. Nie zmienia to jednak faktu, że pasuje mi ten owal.

Teraz czekają Cię zawody na Motoarenie w Toruniu. Wielu zawodników lubi się tam ścigać, a jak jest z Tobą?

Moja jazda na tym torze nigdy nie należała do najlepszych, ale myślę, że to odpowiedni moment, żeby się poprawić. Będę miał co najmniej pięć wyścigów, więc zrobię co w mojej mocy. W tym roku osiągnąłem na Motoarenie najlepszy wynik w historii moich ligowych występów na tym torze. To na pewno jest cenny prognostyk.

Jak oceniasz klimat cyklu TAURON SEC? Możesz porównać to na przykład z turniejem Grand Prix.

Wszystko jest na bardzo wysokim poziomie. Dotyczy to Grand Prix, Mistrzostw Europy, a także Mistrzostw Świata Juniorów. Tam, gdzie ścigamy się o jakieś tytuły, zawsze jest fajna otoczka.

Byłeś zaskoczony, że organizatorzy TAURON SEC przyznali Ci stałą dziką kartę na tegoroczny cykl?

Trochę tak, zwłaszcza po SEC Challenge w Nagyhalasz, gdzie powinęła mi się noga i zdobyłem niewiele punktów. Z drugiej strony pojechałem bardzo dobre zawody w rundzie eliminacyjnej w Poznaniu. Po rundzie zasadniczej miałem komplet punktów, a w finale dojechałem na drugim miejscu. Pokazałem się z dobrej strony, więc może to zadecydowało.

Ostatni sezon w gronie juniorów to dobry moment, żeby zadebiutować w rywalizacji z seniorami na arenie międzynarodowej?

Uważam, że to bardzo dobry ruch dla rozwoju mojej kariery. Mogę ścigać się z seniorami i powoli przygotowywać się do przyszłego sezonu, kiedy nie będę już juniorem.

Nie czujesz w tym sezonie zbyt dużego obciążenia startami? Ścigasz się przecież w Polsce, Szwecji, a do tego masz Mistrzostwa Świata Juniorów i Mistrzostwa Europy.

W zeszłym roku jeździłem praktycznie tyle samo. Nie miałem tylko Mistrzostw Europy, ale to są cztery dodatkowe turnieje w kalendarzu, więc nie ma sensu przesadzać z tym obciążeniem. Myślę, że niektórzy zawodnicy są bardziej zapracowani ode mnie. Jeżeli chce się jeździć na wysokim poziomie, to trzeba jak najwięcej startować. Nikt mnie do tego nie zmusza, ale ja po prostu chcę to robić.

Czy dobry wynik w Guestrow pobudził twoje apetyty na sukces w tegorocznym cyklu TAURON SEC?

Oczywiście, że tak, ale ten apetyt cały czas jest bardzo duży. Miałem go już przed zawodami w Guestrow. Jestem zmobilizowany i jadę ścigać się o jak najlepsze wyniki.

