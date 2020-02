Znów musiała się wycofać. Opóźnia się powrót mistrzyni US Open

Mistrzyni US Open nie gra już od października, kiedy kontuzji lewego kolana doznała w WTA Finals w Shenzhen. Powrót obecnie szóstej tenisistki świata miał nastąpić w Australian Open, ale nic z tego nie wyszło. Pierwsza rakieta Kanady nie wzięła też udziału w zeszłotygodniowym meczu Pucharu Federacji przeciwko Szwajcarii, a teraz wycofała się z kolejnego startu w Dubaju.

Mistrzyni z Nowego Jorku wycofała się z Australian Open Poważne... czytaj dalej » "W dalszym ciągu nie jestem w pełnej formie. Wsłuchując się w zalecenia mojego zespołu i lekarza, nie chcę ryzykować ponowienia się kontuzji" - przekazała w oświadczeniu Andreescu. "Z każdym dniem zbliżam się do powrotu na korty, ale na Dubaj jest jeszcze za wcześnie" - wyjaśniła.

Znaki zapytania

Nauczona doświadczeniem Andreescu nie podaje już żadnego sztywnego terminu powrotu. Nazwisko 19-latki z Mississaugi w dalszym ciągu znajduje się na liście startowej rozpoczynającego się 23 lutego Qatar Total Open w Dausze, ale w środowisku krążą pogłoski, że będzie zmuszona wycofać się i z tego turnieju.



Concern now for Bianca Andreescu whose left knee injury has been slower to heal than expected. Hoped to return for Australian Open. Now out of Dubai, possibly out of Doha. Best to err on side of caution given her injury history but has been such a bittersweet 12 months — Christopher Clarey (@christophclarey) February 11, 2020





W zastępstwie Andreescu do Dubaju organizatorzy ściągnęli dwukrotną mistrzynię wielkoszlemową i finalistkę ostatniego Australian Open Garbine Muguruzę. Do Dubai Duty Free Tennis Championships hiszpańska tenisistka, tak jak wracająca do rywalizacji Kim Clijsters, dostała dziką kartę. - Garbine dała się już poznać jako numer 1 na świecie i znów gra na najwyższym poziomie - zaciera ręce dyrektor turnieju Salah Tahlak.