Oficjalne rozstawienia na Wimbledon. Świątek na szczycie, Hurkacz bardzo wysoko

Świątek pierwszą rakietą świata jest od początku kwietnia, a jej przewaga nad resztą stawki jest gigantyczna. W Londynie będzie walczyć o triumf w siódmej kolejnej imprezie i o przedłużenie serii 35 zwycięstw.

W zgodnej opinii ekspertów i bukmacherów jest faworytką całego, rozpoczynającego się 27 czerwca, turnieju. Sytuacja nie jest jednak tak klarowna jak przed wygranym przez nią Roland Garros. A to dlatego, że w bieżącym sezonie nie zagrała jeszcze choćby jednego meczu na nawierzchni trawiastej. Ta jest dużo szybsza od mączki, dlatego Polka będzie musiała szybko dostosować się do nowych warunków.

Zgodnie z listą opublikowanych rozstawień, w Londynie z "dwójką" zagra Estonka Anett Kontaveit, z "trójką" Tunezyjka Ons Jabeur, a z "czwórką" Hiszpanka Paula Badosa. Co być może istotne dla Świątek, "szesnastkę" przydzielono Rumunce Simonie Halep i to właśnie starcie z byłą liderką rankingu w czwartej rundzie może być dla Polki pierwszym wielkim wyzwaniem.

Dużo zmian u panów

O ile sytuacja na liście rozstawionych w drabince kobiet jest dość klarowna, o tyle u panów zmian w stosunku do rankingu ATP jest wiele. Wobec decyzji o wykluczeniu z rywalizacji w Wimbledonie Rosjan i Białorusinów w Londynie zabraknie m.in. pierwszej rakiety świata Daniiła Miedwiediewa czy ósmego Andrieja Rublowa. W turnieju nie wystąpi też wicelider rankingu ATP Niemiec Alexander Zverev, który odniósł kontuzję w półfinale Roland Garros.

Wobec tych wszystkich okoliczności z "jedynką" zagra obrońca tytułu, Serb Novak Djoković, z "dwójką" Hiszpan Rafael Nadal, a z "trójką" Norweg Casper Ruud. Z niskim, bo siódmym numerem wystąpi półfinalista sprzed roku, dziesiąty w rankingu ATP Hurkacz.

Z decyzją gospodarzy Wimbledonu o niedopuszczeniu do startu Rosjan i Białorusinów nie zgadzają się organizacje zarządzające tenisem kobiet - WTA i mężczyzn - ATP, które zapowiedziały, że za występ w tej imprezie nie będą przyznawane punkty rankingowe.

Oprócz Świątek i Hurkacza w turnieju głównym Wimbledonu zagrają na pewno Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak.