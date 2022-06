Postawili na Świątek i wywołali dyskusję. "To powinna być Halep"

Świątek bez gry przed Wimbledonem. "To nie jest ruch pozbawiony sensu" W poniedziałek... czytaj dalej » Jedną z tradycji Wimbledonu jest, że pierwsze mecze na korcie centralnym rozgrywają poprzedni zwycięzcy. Z tego powodu w poniedziałek to Novak Djoković, który triumfował na wimbledońskiej trawie w 2021 roku, zagra tam z Koreańczykiem Soonwoo Kwonem.

W przypadku pań sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Ashleigh Barty, która rok wcześniej pokonała w finale Karolinę Plsikovą, zakończyła już karierę. Z tego powodu organizatorzy uznali, że najwłaściwszą osobą, by otworzyć wtorkowe zmagania na korcie centralnym, jest Iga Świątek. Ich decyzja nie spodobała się wielu znanym nazwiskom z tenisowego podwórka.

Domagają się Halep i Sereny

- To powinna być Simona Halep. COVID-19 sprawił, że nie zorganizowano turnieju w 2020 roku, a rok temu nie mogła zagrać z powodu kontuzji, więc ten zaszczyt przypadł Ashleigh Barty. Skoro Ash zakończyła karierę, to ten honor powinien powrócić do Simony. Zasłużyła na to, jako mistrzyni z 2019 – stwierdził komentator stacji ESPN, a w przeszłości trener Rumunki Darren Cahill.

Na jeszcze inny pomysł wpadła była tenisistka i triumfatorka czterech turniejów wielkoszlemowych, Kim Clijsters.

- Tak, z pewnością zasłużyła, by przeżyć ten moment. Jednak widok Sereny Williams wychodzącej na kort centralny pierwszego dnia również byłby niesamowity – odpowiedziała na wpis Cahilla Belgijka.

Z kolei Amerykanin Andy Roddick, który zakończył karierę w 2012 roku, napisał wprost: "Racja. To powinna być Halep".



Yes , for sure she deserves to have that moment ! Although seeing Serena walkout on center court on day one would be incredible too . — Kim Clijsters (@Clijsterskim) June 21, 2022





Świątek zaszczycona i dumna

Wątpliwe, by organizatorzy nagle zmienili swoją decyzję. Zwłaszcza, że Świątek wygrała 35 spotkań z rzędu i jest zdecydowaną liderką światowego rankingu.

- Nie domagałam się tego. Wiem, że były dyskusje, kto powinien zacząć (zmagania na korcie centralnym we wtorek – red.) i czuję się zaszczycona, że zostałam wybrana. Jest wielu tenisistów, którzy mają wspaniałą historię związaną z tym turniejem, a mój najlepszy wynik na Wimbledonie to 4. runda. Dlatego jestem zaszczycona i dumna. Mam nadzieję, że dam dobre show – wyznała podczas konferencji poprzedzającej turniej Świątek.