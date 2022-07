Rosolska rozdawała "prezenty". Nie będzie półfinału debla w Wimbledonie

Rosolska i Routliffe awansowały do 2. rundy Roland Garros

Rosolska i Routliffe awansowały do 2. rundy Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Alicja Rosolska po awansie do drugiej rundy gry podwójnej Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rosolska po awansie do 2. rundy Roland Garros

Rosolska po awansie do 2. rundy Roland Garros

Rosolska i Routliffe awansowały do 3. rundy debla w Roland...

Rosolska i Routliffe awansowały do 3. rundy debla w Roland Garros

Zobacz, co powiedziała Alicja Rosolska w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po 2. rundzie debla w Roland Garros. Każdy mecz turnieju Roland Garros na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

W 1/8 finału turnieju w Londynie Rosolska i Routliffe pokonały rozstawione z "piątką" Amerykankę Asię Muhammad i Japonkę Enę Shibaharę 6:4, 7:6 (7-3). Tamta wygrana dawała nadzieję na sukces także w kolejnych meczach.

Amerykanki w uderzeniu

Kolejny popis Halep. Znamy komplet półfinalistek Wimbledonu Simona Halep... czytaj dalej » Nierozstawione Collins i Krawczyk również miały ambitne plany. One były bardzo zmotywowane, bo w 1/8 finału Wimbledonu rozprawiły się z turniejową "trójką" - Gabrielą Dąbrowski i Gulianą Olmos.

- Z obiema zawodniczkami występowałam w parze, więc znamy się. Obie grają mocny, agresywny tenis, no i widać, że są w formie. Mam jednak nadzieję, że to będzie nasz kolejny dobry mecz - zapowiadała przed spotkaniem Rosolska.

Już początek ćwierćfinałowej konfrontacji nie był udany dla Rosolskiej i Routliffe. Zwykle bazują one na dobrym serwisie Nowozelandki i skutecznej, bardzo aktywnej grze pod siatką Polki. Początkowo nie wykorzystywały jednak swoich największych atutów. Rosolska miała też wyraźne problemy z returnem.

Z drugiej strony Collins i Krawczyk prezentowały się bardzo dobrze i praktycznie się nie myliły. W czwartym gemie Amerykanki przełamały serwis Rosolskiej do zera. W tym ważnym momencie kilka świetnych returnów zaprezentowała Collins. Amerykanki w całym pierwszym secie przegrały zaledwie trzy punkty przy swoim serwisie. Nic dziwnego, że zwyciężyły w partii 6:1.

Źródło: Imago Alicja Rosolska (z lewej) i Erin Routliffe

Wygrany tie-break

Tatjana Maria, córka polskiego szczypiornisty, robi furorę na Wimbledonie Tak piszą się... czytaj dalej » Drugi set był znacznie bardziej wyrównany, choć wymiany nadal toczyły się w szybkim tempie. Już na początku Polka i Nowozelandka musiały bronić break pointa, ale wydobyły się z kłopotów. Tak dobrze nie było już niestety w trzecim gemie. Wówczas Amerykanki ponownie przełamały podanie Rosolskiej. Polka pomogła im przy tym, na koniec robiąc podwójny błąd serwisowy.

Nasza zawodniczka i jej koleżanka nie poddały się po tym niepowodzeniu. Od razu miały trzy break pointy powrotne i wykorzystały tę szansę, kończąc sprawę mocnym smeczem. Pierwsze prowadzenie w meczu 3:2 mogło dać więcej pewności siebie Rosolskiej i Routliffe.

Tak się jednak nie stało. W siódmym gemie Rosolska ponownie słabo serwowała, dwa razy popełniła podwójne błędy przy swoim podaniu i Amerykanki mogły cieszyć się z kolejnego przełamania. Po tych prezentach Collins i Krawczyk były o krok od wygranej.

Sprawę mogły zakończyć w dziesiątym gemie, ale wówczas wybornie zagrała Routliffe, popisała się kilkoma doskonałymi returnami i dała swojej parze przełamanie. Było 5:5, kolejne gemy serwisowe padły łupem podających i doszło do tie-breaka. W nim Rosolska i Routliffe i zaprezentowały wielką wolę walki, ambicję i wysokie umiejętności. Wygrały 7-4 i radosne szykowały się do decydującej partii.

Niestety, w trzecim secie lepiej prezentowały się Amerykanki, a zwłaszcza Krawczyk. Po raz kolejny w meczu przełamały serwis Rosolskiej w czwartym gemie i prowadziły 3:1. Po chwili wygrały też własne podanie i zrobiło się nieciekawie. Drugiej szansy w meczu Amerykanki już nie zmarnowały. Triumfowały w decydującym secie 6:3.

Wyniki Rosolskiej

36-letnia warszawianka była ostatnią reprezentantką Polski w turnieju seniorskim Wimbledonu. Na londyńskiej trawie największy sukces odniosła w 2018 roku, kiedy dotarła do półfinału debla.



To zresztą jej najlepszy wynik w dotychczasowych startach deblowych w turniejach wielkoszlemowych. W pozostałych imprezach - French Open, US Open i Australian Open - osiągnęła w grze podwójnej trzecie rundy.

Alicja Rosolska, Erin Routliffe - Danielle Collins, Desirae Krawczyk 1:6, 7:6 (7-4), 3:6.