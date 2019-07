Dwie młode gwiazdy wyrzucone z Wimbledonu w ciągu 30 minut. "Druzgocące"

Zverev i Tsitsipas wdarli się już do światowej czołówki

I Niemiec, i Grek mają wielkie ambicje. Już dziś znajdują się w ścisłej czołówce rankingu ATP, a tenisowi eksperci są zgodni - to przyszli zwycięzcy turniejów wielkoszlemowych. Prawdopodobnie się nie mylą, ale na wielkie triumfy "gwiazd nowej generacji" trzeba będzie poczekać. Wimbledon skończył się dla nich zanim tak naprawdę się rozpoczął.

Trudne dwa dni

Mocne słowa Świątek po porażce. "Czułam się beznadziejnie" To był słaby... czytaj dalej » 22-letni Zverev zaczął dobrze. Wygrał pierwszego seta ze 124. w światowym rankingu Czechem Jirim Veselym, ale później jego gra się rozsypała. Zwycięzca ubiegłorocznych Finałów ATP, w których odprawił Novaka Djokovicia i Rogera Federera, był zdruzgotany swoją porażką.

- Nie przegrałem tego meczu w aspekcie tenisowym. Mój poziom pewności siebie był po prostu poniżej zera - stwierdził. - Wszystko, co dzieje się poza kortem mocno na ciebie wpływa. Dwa ostatnie dni były dla mnie bardzo trudne prywatnie, ale nie chcę wchodzić w szczegóły - dodał.

Brakuje konsekwencji

Porażka dwa lata młodszego Tsitsipasa jest jeszcze bardziej zaskakująca. A to dlatego, że Grek mierzył się z Włochem Thomasem Fabbiano (89. ATP), którego w ubiegłorocznej edycji Wimbledonu po prostu zmiażdżył. Tu walki było nieco więcej, ale po pięciosetowej batalii faworyt pożegnał się z turniejem.

- Ludzie spodziewali się po mnie wielkich rzeczy, nie dałem rady - przyznał krytycznie. - Kiedy dostajesz tyle wsparcia, pozytywnej energii od wszystkich wokół, a sam to rujnujesz, to jest to druzgocące - powiedział.

Tuż po porażce Tsitsipas został zapytany o liczne porównania do największych gigantów tenisa. - Federer i Nadal wykazywali się wielką dojrzałością od najmłodszych lat. Unikali większych wpadek w najważniejszych turniejach. Nam jako nowej generacji brakuje konsekwencji, żeby grać dobrze tydzień po tygodniu - zaznaczył półfinalista tegorocznego Australian Open.

Alexander Zverev - Jiri Vesely 6:4, 3:6, 2:6, 5:7

Stefanos Tsitsipas - Thomas Fabbiano 4:6, 6:3, 4:6, 7:6, 3:6