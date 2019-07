Serena pokazała moc. W 59 minut zmiotła rywalkę

To był czwarty pojedynek obu tenisistek - wszystkie wygrała Williams. W czwartkowe popołudnie Amerykanka pozwoliła Strycovej zdobyć zaledwie trzy gemy. A sprawę awansu załatwiła w mniej niż godzinę - dokładnie w 59 minut.



Błyskawiczna Halep. Ma pierwszy finał Wimbledonu Rozstawiona z... czytaj dalej » Williams osiągnęła swój jedenasty finał londyńskiego turnieju w wieku 37 lat. - Uwielbiam to, co robię. Budzę się każdego dnia i jestem w dobrej formie. Trenuję i bawię się, jak tutaj na Wimbledonie. A nie każdy ma taką możliwość. Wciąż jestem całkiem niezła w tym, co robię - mówiła dla BBC Amerykanka.

Goni rekord wszech czasów

Preferująca styl serwis-wolej 33-letnia Strycova wcześniej tylko raz w życiu awansowała do wielkoszlemowego ćwierćfinału. Było to w 2014 roku, także w Wimbledonie.



Williams o trofeum zagra z rozstawioną z "7" Simoną Halep. Rumunka w pierwszym półfinale pokonała Ukrainkę Jelinę Switolinę 6:1, 6:3.



Jeśli Amerykanka zwycięży, zdobędzie 24. wielkoszlemowy tytuł i wyrówna rekord wszech czasów Australijki Margaret Court.



One step away from an eighth #Wimbledon singles title...@serenawilliams defeats Barbora Strycova 6-1, 6-2 in 59 minutes on Centre Court pic.twitter.com/PzZzr8qi9M — Wimbledon (@Wimbledon) 11 lipca 2019

Wyniki półfinałów:

Simona Halep (Rumunia, 7) - Jelina Switolina (Ukraina, 8) 6:1, 6:3

Serena Williams (USA, 11) - Barbora Strycova (Czechy) 6:1, 6:2