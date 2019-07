Wiceliderka światowego rankingu już poza Wimbledonem

Zajmująca 39. miejsce w rankingu WTA Putincewa ma patent na Osakę. To było ich trzecie spotkanie i trzecie zwycięstwo tenisistki z Kazachstanu. Poprzednio wygrała z nią 20 czerwca w 1/8 finału turnieju w Birmingham.



Niespełna 22-letnia Japonka zadziwiła tenisowy świat, gdy we wrześniu ubiegłego roku wygrała US Open i zdobyła pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. To, że jej sukces w Nowym Jorku nie był dziełem przypadku, potwierdziła w styczniu, gdy triumfowała w Australian Open. Dzięki temu zwycięstwu została pierwszą rakietą świata.



Od czasu triumfu w Melbourne jednak nie jest w stanie wygrać żadnego turnieju. Jej najlepszy wynik w tym okresie to kwietniowy półfinał w Stuttgarcie. Z wielkoszlemowego French Open odpadła w trzeciej rundzie.

Nie lubi grać na trawie

W Wimbledonie najdalej doszła do trzeciej rundy. Trawiasta nawierzchnia nie należy do jej ulubionych.

- To dla mnie najtrudniejsze turnieje, bo jestem przyzwyczajona do gry na mączce. Na trawie zaczęłam trenować, dopiero gdy miałam 16 czy 17 lat. Czuję, że mój mózg musi pracować ciężej niż wtedy, kiedy rywalizuję na innej nawierzchni. Z każdym kolejnym meczem uczę się czegoś nowego - mówiła tuż przed tegorocznym startem Japonka.



W drugiej rundzie Putincewa zmierzy się z pogromczynią Igi Świątek - Szwajcarką Viktoriją Golubic.