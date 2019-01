Wybuch płaczu Azarenki. "Dlaczego muszę przez to wszystko przechodzić?"

Iga Świątek pokonała w 2. rundzie kwalifikacji Australian Open Hiszpankę Alionę Bolsovą Zadoinov 7:6(1) 6:2. 17-letniej Polce tylko jednej wygranej brakuje do awansu do turnieju głównego. Transmisje z Melbourne w obu kanałach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Tylko jednej wygranej brakuje Kamilowi Majchrzakowi do zakwalifikowania się do turnieju głównego Australian Open. W 2. rundzie kwalifikacji Polak pokonał Noaha Rubina 7:5, 6:1. Zobaczcie skrót spotkania.

Wspaniały sukces 17-letniej Igi Świątek. Polka, która po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, pokonała w 3. rundzie Amerykankę Daniellę Lao 6:1, 6:3, dzięki czemu awansowała do drabinki głównej Australian Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Podróż z Europy do Australii często jest bardzo męcząca i często zaburza cykl dobowy. Włoski dziennikarz Ubaldo Scanagatta był na tyle zmęczony, że nie wytrzymał i zasnął podczas konferencji prasowej z udziałem Rafy Nadala. Hiszpan w humorystyczny sposób zwrócił na to uwagę.

Jest! Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Australian Open. We wtorek Polka pokonała Anę Bogdan 6:3, 3:6, 6:4 w swoim debiucie w turnieju wielkoszlemowym. Zobacz ostatnią piłkę tego spotkania. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

We wtorek dwukrotna mistrzyni wielkiego szlema w Melbourne przegrała z niżej notowaną Niemką Laurą Siegemund 7:6 (7-5), 4:6, 2:6. Wobec problemów, z którymi 29-letnia tenisistka zmaga się na co dzień, była to błahostka. Nagromadzenie zmartwień doprowadziło jednak Azarenkę do płaczu.

W pewnym momencie Białorusinka została zapytana o to, skąd czerpie siłę na walkę z wszystkimi przeciwnościami losu. Już pod koniec pytania jej oczy zaczęły się szklić. Azarenka zaczęła odpowiadać na pytanie po dobrej minucie, dopiero kiedy względnie uspokoiła emocje.

Nie może sobie poradzić

Plan transmisji z czwartego dnia Australian Open. Mecz Igi Świątek w Eurosporcie 2 W czwartym dniu... czytaj dalej » - Zmagam się w życiu z różnymi problemami. Czasem zastanawiam się, dlaczego muszę przez to wszystko przechodzić - mówiła, ocierając łzy. - Z drugiej jednak strony myślę, że te sytuacje mnie hartują - szukała pocieszenia.

- Czasami potrzebuję tylko trochę czasu, cierpliwości i małego wsparcia. Na razie trudno mi sobie z tym poradzić. Mogę to powtarzać przy każdej okazji. Trudno mi sobie z tym poradzić - powtórzyła.

Mimo porażki z samego występu w 1. rundzie Australian Open Azarenka była zadowolona. - Siedząc tutaj, nie czuję, żebym zawiodła. Zawodzi się wtedy, kiedy się poddaje i nie walczy - zaznaczyła białoruska tenisistka, która na co dzień mieszka na Florydzie.

To właśnie w Stanach Zjednoczonych jest zarzewie jej problemów. Azarenka i jej partner Billy McKeague toczą sądową batalię o opiekę nad ich synem Leo. Końca sprawy nie widać.