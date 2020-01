Krnąbrny tenisista pracuje z psychologiem. "Pewne sprawy mogą się wymknąć spod kontroli"

W piątek startuje pierwsza edycja drużynowego turnieju ATP Cup, który będzie okazją do sprawdzenia formy tenisistów przed zbliżającym się Australian Open. W Brisbane, gdzie swoje mecze rozgrywać będą gospodarze imprezy, odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. Nicka Kyrgiosa.

Australijski tenisista, znany ze swojego wybuchowego temperamentu i żywiołowych dyskusji z arbitrami, za co w sierpniu został ukarany 16-tygodniowym zawieszeniem (wykonanie kary zostało na pół roku wstrzymane), odpowiadał między innymi na pytanie o to, czy podjął pracę z psychologiem. Taki krok od wielu miesięcy sugerowało mu wielu ekspertów.

- Tak, rozmawiałem z psychologiem, ale staram się o tym nie myśleć. Kiedy jestem razem z zespołem, zupełnie się tym nie martwię. Trudniej jest wtedy, kiedy dużo podróżuję i pewne sprawy mogą się wymknąć spod kontroli - wyjaśniał dziennikarzom Kyrgios. - Wychodząc na kort pozwalam się nieść emocjom. Czasem zdarza mi się przekroczyć jakąś granicę, ale tak po prostu jest. Teraz czuję się dobrze i jestem gotowy na grę.

Przed rozpoczęciem turnieju Kyrgios zaproponował władzom miejscowego związku tenisowego, by wspólnie zrobić coś dla ofiar pustoszących Australię pożarów.



C’mon @TennisAustralia surely we can do a pre @AustralianOpen exho to raise funds for those affected by the fires? — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 1, 2020

Na odpowiedź nie czekał długo. Szef związku zapowiedział wdrożenie szeregu rozwiązań, mających na celu zorganizowanie pomocy dla ofiar klęski żywiołowej. Mówi się między innymi o 200 dolarach austalijskich, oferowanych za każdego asa serwisowego, zagranego podczas ATP Cup i Australian Open.



pic.twitter.com/goAPaFMVpl — Craig Tiley (@CraigTiley) January 2, 2020

Kyrgiosa ucieszyła ta inicjatywa.

- Przede wszystkim powinniśmy o tym jak najwięcej mówić, bo to, co się dzieje, jest tragiczne. Moja rodzinna Canberra jest przykryta dymem jak kocem. Jest najbardziej zadymionym i niebezpiecznym miejscem na świecie. Myślę, że mamy okazję zrobić coś wyjątkowego - mówił podczas konferencji.

Polacy powalczą o punkty i pieniądze

Australijczycy podczas ATP Cup zmierzą się w Brisbane z drużynami Niemiec, Grecji i Kanady. Na każde spotkanie składają się dwa pojedynki singlowe i jeden mecz w grze podwójnej. W puli nagród jest 15 milionów dolarów, a imprezę, która w odmienionej formule zastąpiła rozgrywany od 1989 roku Puchar Hopmana, uświetnią mecze takich gwiazd tenisa, jak Rafael Nadal, Novak Djoković, Stefanos Tsitsipas, Danił Miedwiediew czy Aleksander Zverev.

W ATP Cup wystąpią również polscy tenisiści: Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, Łukasz Kubot, Kacper Żuk i Wojciech Marek. Swoje mecze rozgrywać będą w Sydney, a spotkają się z reprezentantami Argentyny, Chorwacji i Austrii. Stawką spotkań oprócz wygranych pieniężnych będą również punkty rankingowe. Singlista, który wygra trzy mecze w fazie grupowej i trzy w pucharowej, będzie mógł powiększyć swój dorobek o 750 punktów.

Mecze ATP Cup rozgrywane będą w sześciu grupach. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy każdej z grup oraz dwie drużyny z najlepszym bilansem punktowym z grona ekip pokonanych.