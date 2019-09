To dziesięcioletni Polak przyniósł puchar dla Nadala. Jest synem byłej tenisistki

Naomi Osaka zatrzymała w trzeciej rundzie US Open świetnie grającą do tej pory Cori Gauff. 15-latka nie potrafiła powstrzymać łez, ale wówczas pięknie zachowała się Osaka. Liderka światowego rankingu pocieszała rywalkę, a później poprosiła ją, by została na korcie i udzieliła wywiadu. - Powiedziała mi, że świetnie grałam. To było słodkie - powiedziała Gauff.

Takiego akcje kibice uwielbiają. Diego Schwartzman walczył do końca, biegał do każdej piłki i na koniec wypunktował Rafę Nadala. Fani długo bili brawa.

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po pokonaniu Eliny Switoliny w półfinale US Open. O tytuł Amerykanka zmierzy się z Biancą Vanessą Andreescu.

Zobacz, co powiedziała Bianca Andreescu, która w półfinale US Open pokonała Belindę Bencic. W finale Kanadyjka zmierzy się z Sereną Williams.

Gustavo Fernandez pokazał swoją waleczność i nieustępliwość w półfinale rywalizacji deblowej na wózkach. Argentyńczyk, który jest liderem światowego rankingu wśród singlistów, do samego końca walczył, aby odbić piłkę. To mu się udało, ale niestety zaliczył również upadek. Na sczęście Fernandez szybko zdołał się pozbierać i wrócił do gry. On i jego partner awansowali do finału.

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po pokonaniu Grigora Dimitrowa w półfinale US Open. Rosjanin o tytuł powalczy z Rafą Nadalem.

Zobacz, co powiedział Rafa Nadal po awansie do finału US Open. O tytuł Hiszpan powalczy z Daniiłem Miedwiediewem.

- Bardzo ciężko pracowałam, żeby dotrzeć na ten poziom. Współzawodniczenie z Sereną Williams na tym korcie to było coś niesamowitego. Starałam się koncentrować nie na tym z kim gram, a jak mam sobie radzić ze swoimi problemami. Wiem, że kibicowaliście Serenie i przepraszam was za to - powiedziała Bianca Andreescu, która wygrała US Open.

Oto co do powiedzenia miał Hiszpan po wygranym finale US Open 2019 w rozmowie z Aleksem Corretją.

Wielki finał US Open 2019 dopiero co dobiegł końca. Oczy kibiców zgromadzonych na korcie Arthura Ashe'a oraz wszystkie telewizyjne kamery skierowane były na scenę. Na niej stali już bohaterowie wieczoru - Rosjanin Daniił Miedwiediew, triumfator Hiszpan Rafael Nadal - oraz oficjele i prowadząca imprezę spikerka.

Trofea pojawiły się chwilę później. Przy akompaniamencie braw dostarczył je Sebastian oraz czarnoskóra dziewczynka. Gdy już wykonali swoje zadanie, obydwoje uczestniczyli w dalszej części ceremonii. Najwspanialszym momentem musiało być pozowanie do wspólnego zdjęcia z mistrzem. Młody Polak był wyraźnie podekscytowany.



What a privilege for Sebastian to be selected to present the Mens Championship Trophy at the 2019 US Open #USOpen2019#rafanadal@PortledgeSports@PortledgeSchool@rwttpic.twitter.com/vOIPP5s6BL — Anna Bielen-Zarska (@annazarska) 9 września 2019





Wielki Szlem na koncie

Pojednanie finalisty US Open z nowojorską publicznością. "Jestem tylko człowiekiem, popełniam błędy" Jeszcze tydzień... czytaj dalej » Kto wie, być może za jakiś czas on sam stanie na miejscu utytułowanego Hiszpana. Sebastian wziął udział w niedzielnej ceremonii ponieważ to jego Amerykańska Federacja Tenisowa (USTA) wybrała w ramach programu Net Generation dla młodych mistrzów tenisa.

To nie byłoby możliwe, gdyby nie liczne sukcesy chłopca. Jak informuje działające w Nowym Jorku polonijne Radio Rampa, tym największym jest wygranie przez chłopca Wielkiego Szlema - trzech największych turniejów międzynarodowych Little Moe w jednym roku kalendarzowym.

Tenis w genach

Dziesięciolatek jest "skazany" na tenis. Jego mamą jest Anna-Bieleń Żarska, dziewięciokrotna triumfatorka turniejów ITF, która niegdyś reprezentowała Polskę w Pucharze Federacji.

Jak podaje Radio Rampa, to pod jej okiem chłopiec trenuje sześć godzin dziennie w prestiżowym Robbie Wagners Tournament Training Center na Long Island.