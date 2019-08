Trener Majchrzaka pod wrażeniem. "Rywal cały czas wbijał gwoździe"

Majchrzak pokonał Jarry'ego w pierwszej rundzie US Open

Video: Eurosport

27.08 | Kamil Majchrzak, który dostał się do głównej drabinki US Open jako tzw. szczęśliwy przegrany, po raz pierwszy w karierze awansował do drugiej rundy w Wielkim Szlemie. Pokonał chilijskiego tenisistę Nicolasa Jarry'ego.

