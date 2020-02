Wygrywała tam dwukrotnie. Clijsters z dziką kartą na Indian Wells

Belgijska tenisistka po blisko ośmiu latach wróciła do rywalizacji. Clijsters wystąpiła w turnieju w Dubaju, ale musiała uznać wyższość o 10 lat młodszej Garbine Muguruzy (2:6, 6:7) już w pierwszej rundzie. Mimo to 36-letnia zawodniczka była zadowolona ze swojej gry. - Byłam w stanie nawiązać z nią równorzędną walkę w wymianach z głębi kortu, a w niektórych wręcz dominowałam - mówiła po spotkaniu.

Teraz czterokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych będzie kontynuować swój powrót na największej łączonej imprezie WTA i ATP na świecie, która w dniach 9-22 marca odbędzie się w Indian Wells Tennis Garden. Belgijka otrzymała dziką kartę od organizatorów.



Former World No.1 and two-time champion

has received a main-draw wildcard to play at the BNP Paribas Open next month

Clijsters, która pod koniec ubiegłego roku ogłosiła powrót do rywalizacji, w Kalifornii zagra w trzecim turnieju. Z Indian Wells ma dobre wspomnienia, gdyż dwukrotnie tam triumfowała - w 2003 i 2005 roku. Matka trójki dzieci po przygodzie z Dubajem wystąpi jeszcze w Monterrey.

Belgijka przez 19 tygodni była liderką światowego rankingu WTA. Następnie w 2007 roku zawiesiła karierę, poświęcając się rodzinie. W 2009 roku wróciła do sportu po narodzinach pierwszego dziecka i w trzecim turnieju po powrocie wygrała US Open. Następnie sięgnęła jeszcze raz po tytuł na Flushing Meadows w 2010 roku i w Melbourne w 2011. Po raz drugi karierę zakończyła w 2012 roku. Wówczas wydawało się, że definitywnie.

W najbliższych tygodniach organizatorzy BNP Paribas Open przyznają kolejne dzikie karty, zarówno w singlu, jak i w deblu.