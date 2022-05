Magda Linette poznała rywalkę. Włoszka spacerem w drugiej rundzie

Zobacz, co powiedział Mats Wilander o turnieju singlistek i Idze Świątek, faworytce do wygrania Roland Garros. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Pawłem Kuwikiem po awansie do 2. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Roland Garros 2022 na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Magda Linette awansowała do drugiej rundy Roland Garros 2022. Sensacyjnie ograła gwiazdę Magda Linette... czytaj dalej » 28-letnia Trevisan (59. WTA) od pierwszej piłki dosłownie zdominowała o cztery lata młodszą rywalkę. Bez większych problemów wygrywała punkty przy własnym podaniu, a przy serwisie rywalki natychmiast spychała ją do defensywy.

Notowana na 111. miejscu listy WTA Dart w pierwszym secie była całkowicie bezradna. Trevisan przełamała ją trzykrotnie i po 30 minutach meczu objęła prowadzenie, wygrywając pierwszą partię do zera.

Wytrwała walka Brytyjki

W drugim secie Brytyjka nawiązała nieco bardziej wyrównaną walkę, doprowadzając w gemach serwisowych Trevisan do gry na przewagi, ale do przełamania rywalki wciąż było daleko. W dodatku na początku drugiego seta ponownie przegrała własne podanie.

Pierwszy punkt w spotkaniu udało jej się wywalczyć dopiero w 4. gemie, co zgromadzona na korcie nr 12 publiczność nagrodziła gorącymi brawami.

Przy kolejnym serwisie ponownie była w poważnych tarapatach, ale po fantastycznej wymianie obroniła break-pointa, a później wywalczyła kolejny punkt.

Obrona dwóch własnych podań to było jednak za mało, by odwrócić losy meczu i zatrzymać rozpędzoną Trevisan. Tym bardziej, że Włoszka wróciła do tego, co demonstrowała od początku spotkania. Po raz kolejny przełamała rozpaczliwie broniącą się Dart i wygrała mecz 6:0, 6:2.

Pierwsze spotkanie na korcie

Linette, która w rankingu WTA notowana jest o siedem miejsc wyżej od Trevisan, dotąd nie miała okazji do rywalizacji z Włoszką.

Doświadczenie wydaje się przemawiać za Polką, która w dotychczasowej karierze może się pochwalić znacznie większą liczbą rozegranych spotkań i korzystnym stosunkiem wygranych do porażek.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Świątek - Trevisan w ćwierćfinale Roland Garros

Włoszka ma z pewnością w pamięci paryski turniej sprzed dwóch lat, gdy dotarła do ćwierćfinału. Dopiero tam została pokonana przez Igę Świątek. Może być również zbudowana odniesionym tuż przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa triumfem w turnieju WTA 250 w Rabacie.

To jednak poznanianka po tym, co pokazała w kapitalnym spotkaniu z Ons Jabeur w 1. rundzie imprezy w Paryżu, będzie z pewnością uznawana za faworytkę ich pojedynku.

Wynik meczu 1. rundy Roland Garros 2022:

Martina Trevisan (Włochy) - Harriet Dart (Wielka Brytania) 6:0, 6:2