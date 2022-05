Ukrainka krytykuje gwiazdy tenisa. "To żałosne"

Zobacz, co powiedziała Diane Parry po awansie do 2. rundy Roland Garros. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W zeszłym tygodniu władze męskiego i żeńskiego tenisa zadecydowały, że nie będą przyznawały rankingowych punktów za wielkoszlemowy turniej w Londynie po tym, jak jego organizatorzy zabronili startu rosyjskim oraz białoruskim zawodnikom.

To oczywiście pokłosie agresji na Ukrainę. Taka decyzja sprawia, że impreza w angielskiej stolicy będzie miała w rzeczywistości rangę turnieju pokazowego.

Nie zapytali o zdanie

19-letnia Kostiuk oczywiście w pełni wspiera decyzję szefów Wimbledonu, ale nie rozumie postawy zawodników.

- Myślę, że 80-85 procent tenisistów i tenisistek nic sobie z tego nie robi. To żałosne, nie mogę w to uwierzyć. Nikt z grona przedstawicieli tenisa nie zapytał mnie o zdanie i o to, co sądzę. Traktują ukraińskich zawodników, jakby nie istnieli. Staram się mówić o tym głośno, ale mam nadal 19 lat. Co mogę powiedzieć? Nie jest łatwo – ubolewała.

Źródło: Getty Images Marta Kostiuk pochodzi z Kijowa

Wydaje się, że w odpowiednim podejściu do całej sytuacji nie pomaga także stanowisko wielkich mistrzów. Lider rankingu ATP Novak Djoković z Serbii i 21-krotny triumfator imprez wielkoszlemowych Hiszpan Rafael Nadal skrytykowali decyzję Wimbledonu o wykluczeniu Rosjan oraz Białorusinów.

Podziękowania dla Świątek

- Chcę podziękować tym, którzy rozumieją to, co się dzieje i wspierają mój naród. Przede wszystkim mówię o Idze Świątek. Ale spójrzcie, co mówią Novak i Rafa. Jak możemy mieć wsparcie od całego touru, skoro czołowi zawodnicy mają takie stanowisko? – zapytała retorycznie Kostiuk, która odpadła w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa.

Kostiuk przypomniała, że w ośmioosobowej radzie zawodniczek WTA jest Białorusinka Azarenka, która stwierdziła m.in., że "nie brała udziału w podejmowaniu decyzji o nieprzyznawaniu punktów za Wimbledon i nie ma sobie nic do zarzucenie".

- To niedorzeczne - skwitowała Ukrainka.

Kostiuk, która zabrała rodzinę z Ukrainy w bezpieczne miejsce, przyznała, że nie radzi sobie psychicznie i korzysta teraz z pomocy dwóch psychologów.