Tsonga zakończył karierę. Wzruszające chwile w Paryżu

Pożegnanie francuskich gwiazd. To ich ostatni występ w Paryżu Jo-Wilfried... czytaj dalej » - To będzie dla mnie ostatni dreszczyk emocji. Po raz 15. wystąpię w turnieju w Paryżu. Chciałbym być w formie. Mam nadzieję, że będę się dobrze czuł i uda mi się zagrać na wysokim poziomie, jak zazwyczaj w tej imprezie - mówił przed rozpoczęciem imprezy Tsonga.

Pechowe losowanie

37-letni zawodnik dostał od organizatorów tzw. dziką kartę do głównej drabinki.

Francuz nie miał szczęścia w losowaniu, bo trafił na świetnego w ostatnich miesiącach Caspera Ruuda.

Mimo to w pierwszym secie walczył bardzo dzielnie i wygrał po tie-breaku. W drugim przegrał w takich samych okolicznościach, a trzecim już 2:6.

Oglądasz Wideo: Eurosport Jo-Wilfried Tsonga obejrzał pożegnalny film na korcie Roland Garros

Tsonga nie poddał się. Widać było, że jest mocno zmęczony, ale w czwartej odsłonie był bliski doprowadzenia do decydującej partii. Prowadził 6:5 i serwował. Przy pierwszej próbie podania odniósł kontuzję barku. Przegrał gema do zera, a potem poprosił o pomoc fizjoterapeuty. Po kilkuminutowej przerwie przystąpił do tie-breaka, w którym jednak nie wygrał nawet jednej piłki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kontuzja barku Jo-Wilfrieda Tsongi podczas meczu na Roland Garros

Publiczność podziękowała mu pięknie za karierę owacją na stojąco. Tsonga był bardzo wzruszony. Tak samo jak Ruud.

- Nie chcę mówić o meczu, wolę o Jo. Kończenie kariery musi być trudne i smutne dla zawodnika, który był inspiracją dla mnie i wielu innych młodych tenisistów na świecie. Dziękuję za wszystkie wspomnienia, których dostarczyłeś - mówił Norweg.

Oglądasz Wideo: Eurosport Kibice na Roland Garros pożegnali Tsongę owacjami na stojąco

Tsonga w karierze rozegrał 1003 mecze na profesjonalnym poziomie. Wygrał 18 turniejów rangi ATP. Był dwa razy w półfinałach Rolanda Garrosa. W 2008 roku wystąpił w finale Australian Open.

1. runda Roland Garros 2022:

Jo-Wilfried Tsonga - Casper Ruud 7:6 (6), 6:7 (4), 2:6, 7:6 (0).