Zawiłe losy turniejowych jedynek. Czy Świątek zdejmie klątwę?

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed rozpoczęciem rywalizacji w Paryżu.

Zobacz, co powiedział Piotr Sierzputowski w rozmowie z Pawłem Kuwikiem przed rozpoczęciem turnieju w Paryżu.

Zobacz, co powiedział Mats Wilander o turnieju singlistek i Idze Świątek, faworytce do wygrania Roland Garros.

Magda Linette szybko odpowiedziała na przełamanie Ons Jabeur w pierwszym secie. Polka przełamała rywalkę w 4. gemie i doprowadziła do wyniku 2:2.

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu oraz trener tenisowy Piotr Sierzputowski przed pierwszym meczem Kamila Majchrzaka.

Magda Linette wygrała drugiego seta w starciu z Ons Jabeur 7:6 (7-4) i doprowadziła do remisu w setach.

Magda Linette przełamała Ons Jabeur w szóstym gemie trzeciego seta meczu pierwszej rundy Roland Garros. Zobacz, jak do tego doszło.

Zobacz, co powiedziała Magda Linette na korcie po pokonaniu Ons Jabeur w pierwszej rundzie Roland Garros.

Zobacz rozmowę Pawła Kuwika z Magdą Linette. Polka awansowała do drugiej rundy Roland Garros.

Zobacz, co powiedziała Magdalena Fręch przed pierwszym meczem w Roland Garros 2022.

Zobacz, co powiedział Kamil Majchrzak przed pierwszym meczem w Roland Garros 2022.

Do małego zamieszania na trybunach doszło podczas końcówki meczu Maria Sakkari – Clara Burel w pierwszej rundzie Roland Garros. Ochroniarze musieli usiąść obok jednego z kibiców.

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu Alex Corretja oraz Tim Henmann w studiu Eurosport Cube przed pierwszym meczem Igi Świątek w Roland Garros 2022.

Roland Garros 2022 od 22 maja do 5 czerwca na żywo w Eurosporcie. Wszystkie mecze w Eurosporcie Extra w Playerze

Były trener Świątek: jeśli Iga zagra na swoim poziomie, to nie będzie niespodzianki Piotr... czytaj dalej » Do 2003 roku niemal regułą było, że rozstawione z numerem jeden zawodniczki kończyły zmagania co najmniej na półfinale. Przez pierwsze 36 lat liczonej od 1968 roku ery open tylko dwa razy odpadały wcześniej. W 1971 roku Australijka Margaret Court zakończyła zmagania w trzeciej rundzie, a w 1983 występująca w amerykańskich barwach Martina Navratilova w 1/8 finału.

Ostatnie 18 edycji French Open takich wpadek przyniosło aż 12. Najbardziej spektakularna miała miejsce w 2017 roku, gdy Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber przegrała mecz otwarcia.

W ubiegłorocznym French Open w meczu drugiej rundy z Magdą Linette skreczowała najwyżej rozstawiona Australijka Ashleigh Barty.

Trudne wyzwanie przed zawodniczką nr 1

W ostatnim ćwierćwieczu jako turniejowym "jedynkom" udało się w Paryżu triumfować tylko trzem tenisistkom. Belgijka Justine Henin dokonała tego w 2007 roku, dwukrotnie jako "jedynka" wygrywała Amerykanka Serena Williams (2013 i 2015), a jako ostatnia dokonała tego Rumunka Simona Halep (2018).

Natomiast aż trzy z ostatnich pięciu edycji wygrywały zawodniczki nierozstawione - Łotyszka Jelena Ostapenko (2017), Iga Świątek (2020) i Czeszka Barbora Krejcikova (2021).

Świątek walkę o poprawienie niekorzystnej w ostatnich latach statystyki rozpocznie w poniedziałek o godzinie 12. Jej pierwszą rywalką będzie Ukrainka Łesia Curenko.

Zdaniem byłego trenera polskiej tenisistki Piotra Sierzputowskiego, Świątek ma w ręku wiele atutów, by w Roland Garros po raz kolejny cieszyć się z sukcesu.

- Jeśli Iga zagra na swoim poziomie, nie powinno być niespodzianki - mówił przed rozpoczęciem turnieju w rozmowie z Eurosportem.

Osiągnięcia najwyżej rozstawionych tenisistek we French Open (od 1968 roku):

triumf - 1969, 1970, 1973-77, 1979-80, 1984, 1988, 1991-93, 1996, 2007, 2013,

2015, 2018

finał - 1972, 1978, 1985-87, 1989-90, 1995, 1997, 1999, 2009, 2016

półfinał - 1968, 1981-82, 1994, 1998, 2000-03

ćwierćfinał - 2005, 2010

1/8 finału - 1983, 2006, 2008, 2012, 2020

3. runda - 1971, 2011, 2019

2. runda - 2004, 2014, 2021

1. runda - 2017