Iga Świątek rozczarowana słowami dyrektorki Rolanda Garrosa

Sesje wieczorne na korcie centralnym zostały wprowadzone w zeszłym roku i wywołują sporo emocji ze względu na obsadę.

Francuskie media: Świątek faworytką bardziej niż kiedykolwiek Iga Świątek nie... czytaj dalej » W tegorocznej edycji paryskiego wielkiego szlema z 10 pojedynków wybranych do zaczynającej się o godz. 20.45 sesji aż w dziewięciu rywalizowali mężczyźni.

"Bardziej atrakcyjne są mecze mężczyzn"

- Codziennie próbowaliśmy znaleźć taki mecz kobiet, który miałby gwiazdorską obsadę bądź zasługiwałby na szczególne podkreślenie i wyróżnienie w planie gier. Jednak przyznam, że było ciężko - powiedziała Mauresmo na konferencji prasowej pytana o parytety w sesji wieczornej.

Jedynym kobiecym spotkaniem w czasie najlepszej oglądalności był pojedynek francuskiej tenisistki Alize Cornet z Łotyszką Jeleną Ostapenko.

- Nie mam kłopotów - czy jako kobieta, czy jako była zawodniczka - żeby przyznać, iż w tym właśnie momencie bardziej atrakcyjne są mecze mężczyzn. Mówię o tym szczerze, bo uważam, że właśnie taka jest rzeczywistość - podkreśliła triumfatorka dwóch wielkoszlemowych imprez (Australian Open i Wimbledonu w 2006 roku) i była trenerka Andy'ego Murraya, która debiutuje w roli dyrektorki Roland Garros.

Świątek odpowiada dyrektorce Roland Garros

Słowa Mauresmo nie przypadły do gustu liderce światowego rankingu Idze Świątek.

- To trochę rozczarowujące i zaskakujące, ponieważ ona również była częścią cyklu WTA - zdziwiła się Świątek, która w środę po zwycięstwie z Jessicą Pegulą 6:3, 6:2 awansowała do półfinału Roland Garros.

- Z mojego punktu widzenia każdemu zawodnikowi lepiej grać o normalnej godzinie, ale zdecydowanie lubię porywać publiczność i chcę pokazywać mój najlepszy tenis w każdym meczu. Tak że wydaje mi się, że to indywidualna kwestia, czy ktoś bardziej lubi męski czy kobiecy tenis, czy też lubi je tak samo - ciągnęła polska tenisistka.

- Niektórzy mogą mówić, że kobiecy tenis jest nieprzewidywalny, a dziewczynom brakuje regularności, ale z drugiej strony to jest coś, co może być bardziej atrakcyjne i co może przyciągać więcej ludzi. Jest to więc kwestia indywidualnych upodobań - podkreśliła Świątek, odpowiadając dyrektorce turnieju.

Na wnioski przyjdzie czas później

Iga Świątek - Daria Kasatkina. Kiedy półfinał Polki w turnieju Roland Garros? Iga Świątek -... czytaj dalej » Mauresmo odniosła się również do samej koncepcji wieczornych meczów. Ich pora spotkała się z krytyką zarówno ze strony Novaka Djokovica, jak i Rafaela Nadala, których ćwierćfinałowy pojedynek zakończył się w środę o godz. 1.15 w nocy.

- Z punktu widzenia wygody zawodników harmonogram wieczornych meczów może rodzić różne pytania i zastrzeżenia. Ja też je sobie zadaję, ale do końca turnieju będziemy podążać utartą ścieżką. Później zrobimy bilans i wyciągniemy wnioski - zaznaczyła.

Sesje wieczorne na French Open pojawiły się w ubiegłym roku. To efekt przetargu na prawa telewizyjne, w którym jednym z pakietów była transmisja streamingowa 10 spotkań w tzw. prime time. Ostatnim z takich meczów w tegorocznej edycji był w środę skandynawski ćwierćfinał między Norwegiem Casperem Ruudem.

Półfinał Świątek w czwartek

Iga Świątek mecz półfinału Rolanda Garrosa rozegra w czwartek. Spotkanie z Darią Kasatkiną rozpocznie się nie szybciej niż o godzinie 15.00.

Wyniki meczów 1/4 finału kobiet turnieju tenisowego French Open w Paryżu:



środa

Daria Kasatkina (Rosja, 20) - Weronika Kudermietowa (Rosja, 29) 6:4, 7:6 (7-5)

Iga Świątek (Polska, 1) - Jessica Pegula (USA, 11) 6:3, 6:2



wtorek

Martina Trevisan (Włochy) - Leylah Fernandez (Kanada, 17) 6:2, 6:7 (3-7), 6:3

Cori Gauff (USA, 18) - Sloane Stephens (USA) 7:5, 6:2



półfinały (czwartek):

Świątek - Kasatkina

Trevisan - Gauff