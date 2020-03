Tenis też pokonany przez koronawirusa. French Open dopiero jesienią

Dla Rafy Nadala nie ma zagrań niemożliwych do wykonania. Hiszpan udowodnił to w starciu z Keiem Nishikorim. Nadal był odwrócony tyłem do gry, a mimo to kapitalnie zasmeczował. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Na razie jestem zadowolony z tego, co pokazałem. Dotarłem do ćwierćfinału. Jestem zmotywowany do walki o zwycięstwo w Roland Garros - powiedział Novak Djoković. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Już w półfinale Roland Garros dojdzie do kolejnej wielkiej batalii pomiędzy Rogerem Federerem a Rafą Nadalem. - Jeśli Szwajcar zdoła ugrać seta, to czeka nas otwarty mecz. Jeśli da się zdominować Nadalowi, to wszystko skończy się w szybkich trzech setach - powiedział komentator Eurosportu Lech Sidor. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kolejne imprezy WTA odwołane. Zagrożone nawet French Open Przynajmniej do 2... czytaj dalej » Pierwotnie granie na paryskich kortach miało się rozpocząć 24 maja. Wiadomo już, że kibice najlepszego tenisa na nawierzchni ziemnej będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

W interesie zawodników i kibiców

"Cały świat dotknięty jest kryzysem zdrowia publicznego związanym z chorobą COVID-19. Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym w organizację, Francuska Federacja Tenisowa podjęła decyzję o przeprowadzeniu Roland Garros 2020 w terminie 20 września - 4 października" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Dodano, że "choć trudno oszacować, jaka sytuacja będzie w maju, to obecnie niemożliwym jest działanie organizacyjne". Zaznaczono, że podjęta decyzja była trudna, ale leży w interesie profesjonalnych zawodników i kibiców tenisa.



The current confinement measures have made it impossible for us to continue with the dates originally planned. More informations : https://t.co/PEITQaR6j5#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Tenisowe turnieje ATP zawieszone. "Odpowiedzialne działanie" Epidemia... czytaj dalej » Wszystkie bilety, które zostały już zakupione, zostaną zwrócone lub wymienione z uwzględnieniem nowej daty turnieju.

Tenisowy maraton we wrześniu

French Open rozpocznie się zatem ledwie tydzień po zakończeniu innego turnieju wielkoszlemowego - US Open.

W Paryżu tytułów bronić będą Australijka Ashleigh Barty i Hiszpan Rafael Nadal.

Już wcześniej stowarzyszenia WTA i ATP zapowiedziały przerwę w tenisowych rozgrywkach do maja.

Relacje na żywo z Rolanda Garrosa na antenach Eurosportu 1 i Eurosportu 2 oraz w usłudze Eurosport Player.