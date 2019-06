Mistrzyni olimpijska na drodze Igi Świątek. Polka walczy w trzeciej rundzie French Open

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

15:41 Wygląda na to, że Polka jest gotowa do gry. Puig serwuje.

15:40 Przerwa w grze. Świątek poprosiła o pomoc fizjoterapeutki.

15:38 Puig - Świątek 5:0. Świątek nic nie wychodzi, jest nerwowa na korcie. Pierwszą partię będzie bardzo trudno uratować.

15:35 Puig - Świątek 4:0. Świątek robi, co może, ale nie potrafi zgarnąć pierwszego gema. Przegrywała już 0:40, później wygrała trzy piłki z rzędu. Miała nawet break point, ale niestety okazji nie wykorzystała. Za to Puig najpierw posłała as serwisowy, a za chwilę Polka strzeliła w siatkę.

15:27 Puig - Świątek 3:0. W końcu moment lepszej gry Świątek, która przyspieszyła tempo wymian. Ale to jeszcze za mało, żeby przełamać Puig, która osiągnęła już znaczną przewagę. Set niebezpiecznie ucieka Polce.

15:23 Puig - Świątek 2:0. Świątek źle zaczęła, od 0:30. Później wyrównała na 30:30, ale kolejne dwa punkty padły łupem Portorykanki.

15:20 Puig - Świątek 1:0. Bardzo słaby początek Polki. Puig od razu przełamała serwis rywalki. I do tego wygrywając do zera.

15:17 Zaczynamy. Serwuje Świątek.

15:00 Trener Sierzputowski o Puig:



- To prawda, że miała wcześniej słabszy okres, ale ostatnimi czasy jest coraz lepiej. Można mówić o tym, że nastąpił jej powrót. Wydaje mi się, że jest na dobrej drodze do tego. Nie ma co liczyć, że Monica będzie grała słabo. Widziałem ją tutaj w meczu drugiej rundy i grała naprawdę solidnie.

14:56 Źródło: PAP/EPA A to Monica Puig

14:55 Jak panna Iga obchodziła wejście w dorosłość? - Świętowanie urodzin Igi? Wieczorem idziemy razem na kolację. Będzie tort, ciasteczko i to wszystko. Szampan? Dopiero po powrocie do Polski może być - zapowiadał w rozmowie z Eurosportem trener zawodniczki, Piotr Sierzputowski.



Ech, ten sportowy tryb życia.

14:51

The best birthday gift I could've think ofThank you for your support #3rdround@rolandgarros#RG19pic.twitter.com/2cOjrbwdsh — Iga Świątek (@iga_swiatek) 30 maja 2019