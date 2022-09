"Dziś spanie musi poczekać". Świątek dała się ponieść magii Federera

Ostatnie zawodowe spotkanie Federera w karierze, debel w parze z Rafaelem Nadalem przeciwko Jackowi Sockowi i Francesowi Tiafoe w ramach Laver Cup, rozpoczął się po godzinie 23 czasu polskiego.

Wzruszony Federer. "Nigdy nie chciałem być kimś wielkim, chciałem grać" Wyjątkowy to był... czytaj dalej » W londyńskiej O2 Arenie Szwajcara oklaskiwało na żywo 20 tysięcy szczęśliwców. Większość kibiców zdana była na transmisję w telewizji w zaciszu domowym. W takich okolicznościach szwajcarskiego maestro żegnała między innymi liderka rankingu, która oglądała mecz w towarzystwie Grappy, czyli swojego kota.

"Robi się poważnie..."

"Mam rano trening, ale dziś spanie musi poczekać" - ogłosiła na Twitterze Świątek, gdy Federer i Nadal wychodzili na kort. W kolejnym tweecie wrzuciła zdjęcie Grappy, która przyszła oglądać Federera razem z nią.

"Robi się poważnie..." - napisała.



I have a practice in the morning but sleep needs to wait tonight. One last time @rogerfederer#LaverCup — Iga Świątek (@iga_swiatek) September 23, 2022





Świątek była jedną z wielu milionów osób, które zarwały piątkową noc, by pożegnać szwajcarskiego mistrza. Zapracował sobie na to przebogatą w tytuły 24-letnią karierą.

"Chcę ci podziękować za wszystko, co zrobiłeś, i za wszystko, czym jesteś dla naszego sportu. To był wielki zaszczyt śledzić twoją karierę. Życzę ci wszystkiego najlepszego" - napisała na wieść o zakończeniu przez niego kariery Świątek, okraszając wpis emoji z kozą, po angielsku goat, co w rozwinięciu oznacza "greatest of all time" (najlepszy w historii).

Mecz Federer/Nadal - Sock/Tiafoe zakończył się o wpół do drugiej czasu polskiego porażką Szwajcara i Hiszpana 6:4, 6:7 (2-7), 9-11, jednak wynik w piątkową noc miał absolutnie drugorzędne znaczenie.