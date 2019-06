Zagadkowa wizyta Rafy Nadala w Gdańsku

To co najbardziej spektakularne 9. dnia na kortach RG.

Madison Keys po swoim meczu we French Open rzuciła chłopcu swój ręcznik, ale... ostatecznie przejął go ktoś inny.

Dla Rafy Nadala nie ma zagrań niemożliwych do wykonania. Hiszpan udowodnił to w starciu z Keiem Nishikorim. Nadal był odwrócony tyłem do gry, a mimo to kapitalnie zasmeczował. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To niesamowite. To dla mnie ważne, że już jestem w półfinale kolejnej edycji Roland Garros. Czuję się dobrze i dziękuję kibicom za kulturalny doping - powiedział Rafa Nadal po pokonaniu Keia Nishikoriego w ćwierćfinale Roland Garros. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Na razie jestem zadowolony z tego, co pokazałem. Dotarłem do ćwierćfinału. Jestem zmotywowany do walki o zwycięstwo w Roland Garros - powiedział Novak Djoković. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 2015 roku Marco Trungelliti był namawiany do sprzedania meczu. Argentyńczyk odmówił i zgłosił sprawę do Tennis Integrity Unit. Teraz zamiast być chwalonym, został odrzucony przez tenisowy światek. Z tym nie zgadza się John McEnroe. W kolejnym odcinku "Komisarza tenisa" Amerykanin wyraził swoje niezadowolenie. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Szczęśliwa Ashleigh Barty po awansie do półfinału French Open. Zobaczcie co powiedziała po ograniu Madison Keys.

Już w półfinale Roland Garros dojdzie do kolejnej wielkiej batalii pomiędzy Rogerem Federerem a Rafą Nadalem. - Jeśli Szwajcar zdoła ugrać seta, to czeka nas otwarty mecz. Jeśli da się zdominować Nadalowi, to wszystko skończy się w szybkich trzech setach - powiedział komentator Eurosportu Lech Sidor. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- To był bardzo trudny i jestem szczęśliwa, że utrzymałam nerwy na wodzy. Niesamowicie się cieszę - powiedziała zaledwie 19-letnia Marketa Vondrousova po awansie do finału French Open. Transmisje z turnieju w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Oto, co działo się podczas powrotu do szatni Rafaela Nadala po zwycięskim finale French Open 2019.

Nadala nad polskim morzem wypatrzył komentator latynoamerykańskiej stacji DIRECTV Sports Sebastian Decker, który relacjonuje rozgrywany w Polsce mundial do lat 20. W piątek wieczorem w pobliskiej Gdyni odbędzie się mecz Włochy - Ekwador o trzecie miejsce.

Wpadli na siebie

Wśród polskich kibiców w social mediach dużo większe zainteresowanie niż młodzieżowe mistrzostwa świata wywołał właśnie post Deckera. Dziennikarz pochwalił się zdjęciem z Nadalem i opisał historię przypadkowego, jak się okazało, spotkania z wielkoszlemowym mistrzem.

View this post on Instagram Un día nublado en una pequeña ciudad de Europa del Este, vas caminando a orillas del Mar Báltico, reconoces tu idioma en una conversación ajena, levantas la cabeza y ES RAFA NADAL. A post shared by Sebastián Decker (@sebastiandecker) on Jun 13, 2019 at 10:47am PDT

"Pochmurny dzień w małym mieście w Europie Wschodniej, spacerujesz po wybrzeżu Morza Bałtyckiego, rozpoznajesz swój język w zagranicznej rozmowie, podnosisz głowę, a to RAFA NADAL" - napisał na Instagramie.

Podobnych wpisów w mediach społecznościowych jest więcej, głównie pochodzą one od osób hiszpańskojęzycznych.

View this post on Instagram Una grata sorpresa, encontrarnos en Gdansk con un grande del tenis mundial y 4 días después de ganar su #12 Roland Garros @rafaelnadal Un caballero dentro y fuera de la cancha! A post shared by Pablo Campana (@pablo_campana) on Jun 13, 2019 at 9:56am PDT

"Miła niespodzianka znaleźć się w Gdańsku z wielkim światowego tenisa cztery dni po wygraniu przez niego po raz dwunasty Roland Garros. Dżentelmen na korcie, jak i poza nim!" - napisał Pablo Campana.

"Jeden z tych niesamowitych momentów, które przynosi ci życie. Praca do późna przyniosła nagrodę w postaci spotkania z Rafą Nadalem!" - cieszyła się Soledad Rodriguez, przedstawiająca się jako dziennikarka z Ekwadoru.

Na Nadala wpadł też dziennikarz włoskiego Sky Sport Matteo Barzaghi.

"Kiedy jesteś w Danzica, a dokładnie w Gdańsku, w północnej Polsce, siedzisz w hotelowym lobby, a on wychodzi z windy" - pochwalił się Barzaghi, okraszając wpis tagiem "are you serious" (żartujesz sobie). W hotelu Nadala akurat załatwiał służbowe sprawy związane z reprezentacją Włoch do lat 20, która zatrzymała się w tym samym miejscu.

View this post on Instagram E poi mentre sei a Danzica anzi Gdansk, nel nord della Polonia, seduto nella hall di un albergo (che ospita l’Italia U20) sbuca lui dall’ascensore #nadal #areuserious #skysport #wcu20 #u20 #italy A post shared by Matteo Barzaghi (@mattebarzaghi) on Jun 13, 2019 at 11:46am PDT

Jeden z tropów

Rywal nie dorównał fizycznie Nadalowi. Hiszpan pozostaje królem Paryża Momentami nie... czytaj dalej » Polskim fanom szybko udało się ustalić, że Nadal zatrzymał się w gdańskim Hiltonie, jednak zagadką w dalszym ciągu pozostaje cel jego wizyty. Hiszpański tenisista nie przyjechał do Gdańska bezpośrednio z Paryża, bo jeszcze w środę brał udział w ceremonii w swojej akademii na Majorce.

Nadal nie pochwalił się w mediach społecznościowych wizytą w Gdańsku, jak to ma zawsze miejsce przy okazji biznesowych aktywności. Czy wizyta jest więc prywatna, a Hiszpan po prostu wypoczywa nad polskim morzem po sukcesie w Roland Garros?

Jeden z tropów prowadzi do gdańskiej mariny. Parę miesięcy temu branżowy portal Yacht Harbour napisał, że Hiszpan kupił luksusowy jacht Chrissy, który został zwodowany w polskiej stoczni Sunreef Yachts.

Nie wiadomo, jak długo potrwa wizyta Nadala nad polskim morzem, dlatego wśród kibiców zaczęło się polowanie na wspólne zdjęcie z mistrzem. Tymczasem cenę popularności zaczął też płacić południowoamerykański dziennikarz, który stoi za całym zamieszaniem.

"Nagrywaliśmy raport dla DIRECTV w centrum Gdańska. Podeszły do mnie niezależnie cztery osoby, aby zapytać o zdjęcie z Rafą Nadalem i powiedzieć: jesteś sławny, wszyscy o tobie mówią. Oficjalnie wymknęło się to spod kontroli" - zażartował we wpisie na Twitterze.