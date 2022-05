Jabeur pełna uznania dla Linette: grała jak zawodniczka z top 20

Magda Linette szybko odpowiedziała na przełamanie Ons Jabeur w pierwszym secie. Polka przełamała rywalkę w 4. gemie i doprowadziła do wyniku 2:2. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Rozmowa z Linette na korcie po awansie do 2. rundy Roland Garros

Ons Jabeur przyjechała do Paryża z wielkimi aspiracjami, sięgającymi nawet triumfu w wielkoszlemowym Roland Garros. Jej marzenia błyskawicznie zabiła Magda Linette, która sensacyjnie wygrała ich mecz pierwszej rundy.

Linette po wielkim zwycięstwie: wiem, że dostarczam horrorów Magda Linette... czytaj dalej » 27-latka z Ksar Hellal to po Idze Świątek największa rewelacja trwającego sezonu. W rankingu WTA jest szósta, ale już w WTA Race (ranking tylko bieżących rozgrywek) znajduje się tylko za plecami rewelacyjnej Polki. Tunezyjka szczególnie dobrze wyglądała na kortach ziemnych, gdzie wygrała aż 17 meczów, była w finałach w Charlseston i Rzymie oraz triumfowała w Madrycie.

Jabeur już myśli o graniu na trawie

Przed startem Rolanda Garrosa w tenisowym świecie nie brakowało głosów, że jeśli turnieju nie wygra Świątek, to właśnie ona ma największe szanse. Na tych szumnych zapowiedziach się skończyło, bo już pierwszego dnia imprezy Jabeur została zaskoczona przez Linette, zawodniczkę numer 52 w światowej hierarchii. Poznanianka po kapitalnym spotkaniu wygrała 3:6, 7:6, 7:5.

- Jestem osobą o pozytywnym nastawieniu i nie pozwolę, by ten mecz to zrujnował. Oczywiście spodziewałam się lepszego występu, ale może dobrze zrobi mi refleksja nad tym meczem. Może przyniesie to korzyść w przyszłości - zastanawiała się na pomeczowej konferencji. Mówiąc o przyszłości, miała na myśli sezon na kortach trawiastych i Wimbledon.

Zapytana o powody porażki wskazała zbyt małą agresywność w grze w drugim i trzecim secie. - Magda grała jak zawodniczka z top 20 rankingu i nie miała nic do stracenia. Niekoniecznie zaliczyłam zły mecz, ale powinnam lepiej wykorzystać swoje doświadczenie - dodała Tunezyjka.

Linette w drugiej rundzie zagra z Włoszką Martiną Trevisan lub Brytyjką Harriet Dart.