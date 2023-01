Sensacja w Melbourne. Najgroźniejsza rywalka Świątek za burtą Australian Open

Piłka setowa Fręch w meczu z Kraus w 1. rundzie eliminacji do Australian Open

28-latka z Ksar Hellal była jedną z największych rewelacji poprzedniego sezonu. Dość powiedzieć, że zagrała w finałach dwóch ostatnich turniejów wielkoszlemowych: Wimbledonie i US Open. To pozwalało stawiać ją w roli najgroźniejszej rywalki Igi Świątek do końcowego triumfu.

Niespodzianka w Australian Open. Odpadła turniejowa dwójka Norweg Casper... czytaj dalej » W Melbourne stanęła przed dużą szansą na zbliżenie się do prowadzącej w rankingu WTA Polki, bo nie broniła żadnych punktów. W 2022 roku w Australian Open nie zagrała z powodu kontuzji pleców.

Dwa niemal bliźniacze sety

Niestety i tym razem zdrowie dało o sobie znać. Dokładnie chodziło o ból w kolanie, a Jabeur na korcie pojawiła się na silnych środkach przeciwbólowych. I to Vondrousova, finalistka French Open 2019 i wicemistrzyni olimpijska z Tokio, wykorzystała.

Czeszka zdecydowanie lepiej weszła w spotkanie i pierwszą partię rozstrzygnęła na własną korzyść w ledwie 25 minut, oddając jednego gema. Jabeur była w stanie się pozbierać i po zdecydowanie bardziej zaciętej partii drugiej to ona była górą 7:5.

Wydawało się, że opanowała sytuację, ale ten stan nie trwał długo. Decydujący set był niemal kalką pierwszego. Niemal, bo przewaga Czeszki nie była tak oczywista, ale na jej konto trafiały wszystkie najważniejsze punkty. Ostatecznie Vondrousova wygrała 6:1, 5:7, 6:1 i zameldowała się w trzeciej rundzie. W niej zagra z ledwie 17-letnią rodaczką Lindą Fruhvirtovą.

W trzeciej rundzie są już także Świątek i Magda Linette.