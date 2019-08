Magda Linette w finale turnieju WTA w Nowym Jorku. Odprawiła kolejną Czeszkę

Linette awansowała do 2. rundy French Open

Linette awansowała do 2. rundy French Open

Zobacz, co powiedziała Simona Halep, która w drugiej rundzie French Open pokonała Magdę Linette 6:4, 5:7, 6:3. Roland Garros na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po wyczerpującym trzysetowym starciu z Czeszką Karoliną Muchovą w 1/4 finału Linette nie wiele ma czasu na regenerację. W piątek rozgrywała już siódmy mecz w nowojorskim turnieju. W tym czasie miała zaledwie jeden wolny dzień na odpoczynek, a w niedalekiej perspektywie start w wielkoszlemowym US Open, który rusza na początku przyszłego tygodnia. Poznanianka nie zamierzała się jednak oszczędzać, celując w swój pierwszy tytuł w WTA Tour.

Rywalizację z Kateriną Siniakovą Polka rozpoczęła niefortunnie, tracąc podanie już w pierwszym gemie. Dzień wcześniej, w konfrontacji z Muchovą, nie pozwoliła rywalce na ani jedno przełamanie. Tymczasem w półfinale Linette już od początku była zmuszona do odrabiania strat. Na szczęście ta sztuka udała się jej dość szybko, bo już przy okazji drugiego gema serwisowego Czeszki.

W końcówce pierwszej odsłony zrobiło się jednak nerwowo. Siniakova wypracowała sobie solidną przewagę przy serwisie poznanianki. Nie zmarnowała swojej szansy, wychodząc na prowadzenie 5:4. 27-letnia Polka nie złożyła jednak broni i w kolejnym gemie sama przełamała rywalkę.

W tie-breaku Linette spisywała się równie skutecznie jak w czwartek. Zbudowała dużą przewagę i zwyciężyła 7-3.

Dominacja w drugiej partii

To był jednak dopiero początek dobrych wiadomości. W kolejnej odsłonie Siniakova nie zdołała stawić już tak dużego oporu. Linette przełamała pierwsze podanie Czeszki, a potem powtórzyła jeszcze tę sztukę w końcówce seta, obejmując pewne prowadzenie 5:2. Poznanianka, przyzwyczajona w ostatnich dniach do pojedynków rozstrzyganych na ostrzu noża, tym razem nie dała rywalce żadnych szans na powrót do meczu.

W finale turnieju NYJTL Bronx Open 2019 Polka zmierzy się ze zwyciężczynią spotkania Qiang Wang - Camila Giorgi.

W pierwszej rundzie debla w Nowym Jorku odpadła Alicja Rosolska.

Trwające zawody są ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się w tym mieście w poniedziałek wielkoszlemowym US Open. Linette zagra w pierwszej rundzie z 95. w światowym ranking Australijką Astrą Sharmą.

Wynik półfinału gry pojedynczej:

Magda Linette (Polska) - Katerina Siniakova (Czechy, 5) 7:6(3), 6:2.