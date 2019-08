Wiceliderka rankingu ma problemy mentalne. "To były najgorsze miesiące mojego życia"

Zobacz najlepsze uderzenia 11. dnia US Open. Tym razem królowały Serena Williams i Naomi Osaka, które awansowały do finału turnieju. Natomiast w piątek o godzinie 18 rozpocznie się finał debla z udziałem Łukasza Kubota. Transmisja w Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze.

Wiceliderka światowego rankingu już poza Wimbledonem Rozstawiona z... czytaj dalej » 21-letnia Osaka w wielkim stylu wygrała we wrześniu ubiegłego roku wielkoszlemowy turniej w Nowym Jorku. W styczniu w równie znakomity sposób triumfowała w imprezie tej samej rangi w australijskim Melbourne. Została liderką rankingu WTA. Wydawało się, że dalej będzie dominowała. Nic z tego.

Szybko żegnała się z turniejami

Od tego momentu Japonka prezentuje się o wiele gorzej. Kilka porażek było naprawdę przykrych. W międzyczasie straciła prowadzenie w klasyfikacji najlepszych tenisistek świata, a ostatnio odpadła na inaugurację zmagań na Wimbledonie. Jej pogromczynią okazała się Kazaszka Julia Putincewa. Co ciekawe, kilka dni wcześniej Osaka przegrała z tą rywalką w drugiej rundzie rywalizacji w Birmingham.

Teraz Azjatka odniosła się do tego, co działo się w ostatnich miesiącach. "Wszystko to, co stało się złego, to tylko i wyłącznie moja wina. Mam tendencję, aby się zamykać w sobie, ponieważ nie chcę nikogo obciążać moimi problemami i przemyśleniami" napisała na Twitterze.

Wraca podekscytowana

"Niespodziewanie, w tych najgorszych miesiącach mojego życia, miałam także najwięcej najlepszych momentów, ponieważ poznałam wiele nowych, wspaniałych osób. Ludzie wiele o tym mówili, ale ja teraz szczerze też mogę to przyznać: prawdopodobnie nie miałam żadnej przyjemności z grania w tenisa od Australian Open. Teraz w końcu wchodzę na dobrą ścieżkę i zaczynam czuć radość na korcie. Dowiedziałam się o sobie bardzo wiele i myślę, że w ostatnich miesiącach urosłam jako człowiek. Jestem podekscytowana przyszłością na korcie i poza nim" - dodała Osaka.



I'll leave this here just in case you feel like reading a book lol. pic.twitter.com/UD512lBRP1 — NaomiOsaka (@Naomi_Osaka_) August 1, 2019





Japońska tenisistka ma zamiar przełamać złą passę podczas turniejów przed rozpoczynającym się pod koniec sierpnia US Open. W Nowym Jorku ma do obrony ponad dwa tysiące punktów rankingowych. Zanim przystąpi do walki o drugi tytuł na kortach Flushing Meadows, czekają ją imprezy przygotowawcze. W przyszłym tygodniu zagra w turnieju Rogers Cup w Toronto.

