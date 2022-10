Był krok od przegranej, zdołał zwyciężyć. Niesamowity popis serbskiego tenisisty

Stawką potyczki Kecmanovicia (33. ATP) z Evansem (25. ATP) był ćwierćfinał imprezy rozgrywanej w stolicy Japonii. Spotkanie było niezwykle wyrównane, a po dwóch setach był remis 1-1. To, co wydarzyło się w trzeciej partii, śmiało można określić mianem tenisowego rollercoastera. Majchrzak postraszył i rozdrażnił Kyrgiosa. Szybko tego pożałował Kamil Majchrzak... czytaj dalej »

Kecmanović obronił sześć meczboli i wygrał

W decydującą odsłonę lepiej wszedł Serb, który szybko objął prowadzenie 4:1. Wtedy wydawało się, że pewnie zmierza on po awans do 1/4 finału. Nic bardziej mylnego.

Brytyjczyk wygrał cztery kolejne gemy i to on serwował po zwycięstwo. Co więcej, w dziesiątym gemie było już 40:0, a od końcowego triumfu zawodnika urodzonego w Birmingham dzieliła zaledwie jedna wygrana akcja.

Mimo bardzo korzystnego rezultatu, Evans nie potrafił zakończyć spotkania na swoją korzyść. Łącznie, tylko w tym jednym gemie, Kecmanović obronił aż sześć piłek meczowych, a jedną z nich w iście mistrzowskim stylu.



Miomir Kecmanovic just saved 6 match points to beat Dan Evans in 3 sets.



This was one of the 6 match points saved. Just incredible. pic.twitter.com/cXeV6YQDU8 — Tennis Updates (@TennisUpdates22) October 6, 2022





Co ciekawe, 23-latek z Belgradu, przy prowadzeniu 5:4, sam miał meczbola, którego także jemu nie udało się wykorzystać. Set, a także cały mecz, rozstrzygnął się dopiero w tie-breaku, wygranym przez Kecmanovicia 7-4.

- Dokonałem czegoś takiego pierwszy raz w karierze. Spotkanie kompletnie nie szło po mojej myśli, ale w końcówce zaryzykowałem i to się opłaciło - powiedział po meczu Serb.

W kolejnej rundzie Kecmanović zagra z Amerykaninem Francesem Tiafoe (19. ATP).

Wynik meczu drugiej rundy turnieju ATP w Tokio:

Miomir Kecmanović (Serbia) - Daniel Evans (Wielka Brytania, 8) 6:3, 3:6, 7:6 (7-4).