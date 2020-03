Kubot znów założył sombrero. Porywający finał w Acapulco

- Nie jest łatwo przestawić się z singla do gry w mikście, ale Łukasz jest świetnym partnerem i bardzo dużo się od niego uczę. Zagraliśmy bardzo dobrze i cieszę się, że awansowaliśmy do ćwierćfinału - powiedziała Iga Świątek po triumfie w drugiej rundzie miksta. Australian Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Rozstawiony z numerem siódmym Alexander Zverev po raz pierwszy w karierze awansował do półfinału turnieju wielkoszlemowego. W ćwierćfinale Australian Open w Melbourne niemiecki tenisista pokonał Szwajcara Stana Wawrinkę (nr 15.) 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Szwajcar zaczął spotkanie świetnie, później z jego formą było coraz gorzej. Zverev potrzebował dziewiętnastu turniejów wielkoszlemowych, by awansować do półfinału.

Zobacz, co powiedziała Sofia Kenin po awansie do finału Australian Open. W półfinale Amerykanka pokonała faworytkę i liderkę światowego rankingu Ashleigh Bart 7:6 (8-6), 7:5.

Zobacz, co powiedziała Garbine Muguruza po awansie do finału Australian Open. W półfinale Hiszpanka pokonała Simonę Halep 7:6 (10-8), 7:5.

Zobacz, co powiedział Novak Djoković po awansie do finału Australian Open. W półfinale Serb pokonał Rogera Federera 7:6 (7-1), 6:4, 6:3.

W piątym gemie trzeciego seta Alexander Zverev wygrał bardzo ważną akcję. Dominic Thiem robił, co mógł, aby sprzeciwić się rywalowi, ale nawet ogromne poświęcenie go nie uratowało. Zobacz tę sytuację.

Farah i Cabal to jeden z najlepszych duetów tenisowych ostatnich lat. Choćby w ubiegłym roku triumfowali w dwóch turniejach wielkoszlemowych - Wimbledonie i US Open. W styczniu w organizmie pierwszego z graczy wykryto zakazaną substancję boldenon. Po tymczasowym zawieszeniu - przez które stracił udział w Australian Open - i wyjaśnieniu sprawy, Międzynarodowa Federacja Tenisa (ITF) zdecydowała się nie karać Kolumbijczyka. Uznano, że nie ponosi on winy za to, że steryd anaboliczny trafił do jego organizmu, gdyż prawdopodobnie ma to związek ze zjedzeniem zawierającej go wołowiny. Po trzech tygodniach przymusowej pauzy zawodnik wrócił do gry, ale na pierwszym w tym sezonie tytuł musi jeszcze poczekać.

Jak na rywalizację dwóch najwyżej rozstawionych par przystało, mecz od pierwszej piłki stał na znakomitym poziomie. Farah i Cabal to obecnie dwóch najwyżej sklasyfikowanych graczy w rankingu deblistów, a Polak i Brazylijczyk zajmowali w nim do tej pory ex aequo ósmą pozycję.

Decydujące spotkania trwało ponad dwie i pół godziny i było szalenie wyrównane. W obu setach żaden z duetów nie odskoczył na dwa gemy, a po przełamaniach zaraz następował break powrotny. Również w tie-breakach trwała zacięta rywalizacja praktycznie punkt za punkt.

Potrzebny był tie-break, w którym gra szła piłka za piłkę do stanu 6-6, po czym Cabal z Farahem odskoczyli na 9-7. Kolumbijczycy mieli dwie piłki meczowe, ale w sumie przegrali cztery akcje z rzędu i zarazem cały mecz.

To pierwszy w sezonie i już 26. w karierze deblowy tytuł 37-letniego Kubota, w tym 14. w parze z Melo, z którym występuje regularnie od 2016 roku. Młodszy o rok Brazylijczyk triumfował w deblu po raz 34. W Acapulco zwyciężyli razem po raz pierwszy, otrzymując do podziału prawie 120 tys. dolarów premii i efektowne sombrera, w których chętnie pozowali do zdjęć.



Ladies and gentlemen, your #AMT2020 doubles champions! @marcelomelo83#LukasKubot@atptour@ATPTour_ESpic.twitter.com/wNYZPZVsci — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) March 1, 2020

Kubot zna jednak smak zwycięstwa na tej ziemi. Wcześniej wygrywał tu dwukrotnie. W 2010 roku w duecie z Austriakiem Oliverem Marachem i trzy lata później z Hiszpanem Davidem Marrero, kiedy jeszcze zmagania odbywały się na kortach ziemnych.

Wynik finału:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) - Juan Sebastian Cabal, Robert Farah (Kolumbia, 1) 7:6 (8-6), 6:7 (4-7), 11-9