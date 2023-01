Linette jak w transie. Pewny awans, koncertowy set

Linette pewnie awansowała do II rundy

Pierwsze spotkanie 45. w rankingu WTA Polki i 54. Egipcjanki miało pierwotnie odbyć się we wtorek, jednak z powodu upału (na niezadaszonych kortach temperatura powietrza zaczęła przekraczać 35 stopni Celsjusza) na kilka godzin przerwano rywalizację. Z tego powodu mecz 30-letniej poznanianki i cztery lata młodszej rywalki przeniesiono o kilka godzin. Jako że inne spotkania również zostały opóźnione, ostatecznie Linette do gry przystąpiła nieco ponad dobę później.

Jak nie upał, to chłód i deszcz

Co ciekawe, tym razem obie zawodniczki musiały zmagać się z... zimnem - obie wystąpiły w długich rękawach. Obie też wygrały swoje pierwsze gemy serwisowe. Problemy u Linette zaczęły się w gemie numer trzy, w którym została przełamana.

Wydawało się, że szybko puściła to w niepamięć, bo w następnym miała trzy piłki na odrobienie straty. Co z tego, skoro cztery kolejne piłki powędrowały na konto Sherif, która obroniła podanie. To głównie efekt mieszanki nienagannego serwisu i forhendu.

Warto podkreślić, że w pierwszym secie tenisistkom kilkukrotnie dawała się we znaki wilgotna nawierzchnia spowodowana opadami deszczu. W związku z tym gra w tej odsłonie kilka razy była wstrzymywana. Polka wykorzystała tą przerwę na rozmowę ze sztabem.

Marsz od stanu 2:4

Pomogło, bo nasza zawodniczka odzyskała spokój i kontrolę, zaczynała rozgrywać akcje na własnych warunkach. Swoje gemy serwisowe wygrywała pewnie, a w ósmym odrobiła również przełamanie.

Chciała pójść za ciosem. Seta mogła skończyć w gemie numer 10. Była dwie piłki od objęcia prowadzenia w meczu, ale Sherif jeszcze się obroniła. W dwunastym nie dała już rady. Pogrążyły ją skróty. Poznanianka doczekała się piłki setowej i wykorzystała pierwszą po równo godzinie rywalizacji.

Polka znakomicie weszła również w drugą odsłonę meczu. Pewnie, do zera, wygrała swojego gema serwisowego, a następnie bez straty punktu przełamała przeciwniczkę.

Niedługo potem podwyższyła prowadzenie na 3:0 i na tym nie zamierzała poprzestawać. Jej koncentracja była na najwyższym poziomie. Gdy w czwartym gemie dołożyła drugie przełamanie, a w następnym znów nie straciła punktu, stało się jasne, że krzywda już się jej nie stanie.

I choć Egipcjanka w szóstym przerwała jej serię siedmiu wygranych gemów z rzędu, na więcej stać już jej nie było. W następnym Linette zakończyła mecz.

Estonka czeka na Polkę

Na poznaniankę w drugiej rundzie czeka już rozstawiona z numerem 16 Anett Kontaveit. Estonka gładko wygrała z Austriaczką Julią Grabher 6:2, 6:3.

Poznanianka najlepiej wspomina występ na antypodach sprzed pięciu lat, gdy zatrzymała się na trzeciej rundzie.

Wynik meczu I rundy:

Mayar Sherif - Magda Linette 5:7, 1:6