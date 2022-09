Magda Linette była o krok od tytułu. Zatrzymały ją problemy zdrowotne

Linette zbiera punkty do rankingu po odpadnięciu w 1. rundzie US Open

Zobacz zagrania z meczu Igi Świątek z Aryną Sabalenką w półfinale US Open. US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open.

Świątek awansowała do finału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie w półfinale US Open.

Iga Świątek po awansie do finału US Open

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z PAP podczas konferencji prasowej.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do finału US Open

Zobacz najlepsze zagrania z półfinałów US Open.

Iga Świątek pokonała Arynę Sabalenkę w półfinale US Open.

Ostatnie trofeum w cyklu WTA Linette zdobyła w lutym 2020 roku, triumfując w imprezie rozgrywanej w Tajlandii. Na kolejną szansę występu w meczu o tytuł przyszło jej długo czekać i wydawało się, że sukces jest na wyciągnięcie ręki. Niestety w decydującym secie Polka roztrwoniła przewagę, zmagając się z urazem mięśniowym. Maja Chwalińska przedwcześnie kończy sezon Obiecująca polska... czytaj dalej »

Zapowiadała walkę o punkty

Linette przystąpiła do turnieju w Indiach po odpadnięciu w pierwszej rundzie US Open 2022. W Nowym Jorku była bliska sprawienia niespodzianki i wyeliminowania Karoliny Pliskovej, ale niestety po zaciętym boju pożegnała się z wielkoszlemową imprezą.

- Są kolejne turnieje i będę chciała kilka rozegrać jeszcze w tym roku, zwłaszcza że teraz nie zdobyłam punktów - mówiła po tamtym spotkaniu korespondentowi "Faktów TVN" Marcinowi Wronie.

Poznanianka podeszła do sprawy poważnie, co potwierdziła, docierając do finału w Indiach. W Chennai zainkasowała za to 180 punktów rankingowych, a niewiele dzieliło ją od kolejnych 100 za zdobycie trofeum.

Odważnie nastawiona Polka

Polska tenisistka w finałowym pojedynku zmierzyła się z rodaczką Pliskovej, ale znajdującą się na zupełnie innym etapie kariery. Dla 17-letniej Fruhvirtovej było to dopiero pierwsze spotkanie o tytuł w zawodach WTA.

Rozstawiona z numerem trzecim Linette od samego początku starała się dyktować warunki na korcie. Nasza reprezentantka nie unikała trudnych rozwiązań. Grała ofensywnie, często posyłała piłkę wzdłuż linii i odważnie podchodziła do siatki. Czeszka mimo skromnego doświadczenia okazała się jednak wymagającą rywalką. Polka w pierwszym secie była stroną przeważającą, ale do stanu 4:4 nie była w stanie tego udokumentować. W końca przełamała jednak serwis przeciwniczki, a chwilę później pewnie zamknęła pierwszą odsłonę przy własnym podaniu.



Yet-to-drop-a-set Linette



No.3 seed @MagdaLinette secures a tight opener against Fruhvirtova!#ChennaiOpenpic.twitter.com/OoA00CZlWw — wta (@WTA) September 18, 2022





Stracony set i kłopoty mięśniowe

Z czasem coraz większą rolę zaczęło odgrywać zmęczenie, a fizycznie lepiej wyglądała Fruhvirtova. W drugiej partii to 17-latka zdołała przełamać serwis Linette w kluczowym momencie, obejmując prowadzenie 5:3. Poznanianka popełniała zbyt wiele błędów w końcówce tej części meczu, by liczyć na odrobienie straty i do rozstrzygnięcia finału potrzebny był trzeci set.



Linda LEVELS



Fruhvirtova sends the #ChennaiOpen final into a decider, taking the second set 6-3! pic.twitter.com/CUc8Ip2Dxb — wta (@WTA) September 18, 2022





W decydującej odsłonie starsza z tenisistek szybko przejęła inicjatywę. W trzecim gemie popisała się trzema asami serwisowymi z rzędu, chwilę później wykorzystała break pointa na 3:1, a następnie utrzymała własne podanie, prowadząc już 4:1.

Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, lecz Polce zaczęły wyraźnie doskwierać kłopoty mięśniowe. Interweniowała fizjoterapeutka, a na korcie zrobiło się bardzo nerwowo. Problemy zdrowotne uniemożliwiły 30-latce swobodne poruszanie się. Przegrała ona pięć kolejnych gemów i w efekcie cały mecz.

Finał WTA Chennai 2022:

Magda Linette - Linda Fruhvirtova 6:4, 3:6, 4:6