Linette pokonała wyżej notowaną Amerykankę. Zagra o ćwierćfinał w Eastbourne

Był to siódmy bezpośredni mecz Polki z Riske, który tym razem rozgrywany był przez 3 godziny i 13 minut. Wcześniej Linette (66. w WTA) zwyciężyła tylko w jednym z nich, w tym roku w katarskiej Dausze. Pięć poprzednich spotkań, licząc od roku 2016, wygrywała Amerykanka (35. na światowej liście). Świątek buduje swoją markę. W klasyfikacji wszech czasów właśnie wyprzedziła legendę 12. tydzień w... czytaj dalej »

Wojna nerwów dla Linette

Bardzo zacięty był zwłaszcza trzeci set, trwający blisko półtorej godziny. Tenisistki zdobywały punkty na przemian, także przełamując podanie rywalki. W tie-breaku Polka od początku prowadziła różnicą 2-3 punktów, by ostatecznie w tej partii wygrać 7-4.

Poznaniance na drodze do ćwierćfinałów stanie w trzeciej rundzie grająca z numerem 9 w turnieju Kazaszka Jelena Rybakina (21. w WTA) lub Ukrainka Łesia Curenko (nr 114 na świecie). Ich mecz odbędzie się we wtorek.

Linette w pierwszej rundzie pokonała Dankę Kovinić z Czarnogóry. Polka wystartuje także w deblu, w parze z Serbką Aleksandrą Krunić. Na początek zmierzą się z Anną Daniliną z Kazachstanu oraz Brazylijką Beatriz Haddad Maią.

Jazda, Magda!



Wynik meczu drugiej rundy gry pojedynczej:

Magda Linette (Polska) - Alison Riske (USA, 17) 6:7 (3-7), 6:3, 7:6 (7-4).