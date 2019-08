Triumf Keys, Kuzniecowa nie rozpacza. "To był wspaniały tydzień"

Zacięte niedzielne spotkanie trwało godzinę i 45 minut. W obu setach 34-letnia Kuzniecowa (najstarsza finalistka w historii tego turnieju) prowadziła już 5:3, ale końcówki tych partii należały do jej przeciwniczki.

"Najważniejszy tytuł"

Trzeci finał z rzędu, wreszcie wygrany. Miedwiediew już piątym tenisistą świata Wielki dzień... czytaj dalej » - Byłam bardzo skoncentrowana, ale i spokojna - wyznała na konferencji prasowej Keys. - Starałam się doprowadzać do długich wymian. Myślę, że serwowałam dziś bardzo solidnie. Wykonałam dobrą robotę, naciskając na rywalkę i neutralizując jej silne strony, takie jak mocne uderzenia z głębi kortu. Rywalka grała bardzo dobry tenis w drodze do finału. Jestem z siebie zadowolona. To najważniejszy tytuł, jaki wygrałam w karierze - triumfowała Amerykanka.

Dla Keys to piąty turniejowy triumf w karierze. Dzięki zwycięstwu w mocno obsadzonej imprezie w Cincinnati awansowała na 10. lokatę w rankingu WTA (z 18.).

"Powinnam być bardziej agresywna"

34-letnia Kuzniecowa też ma powody do zadowolenia. Rosjanka przez długi czas borykała się z poważnymi kontuzjami. Ostatnio grała jednak doskonale, co dało jej awans aż o 91 pozycji w rankingu WTA. W najnowszym zestawieniu będzie 62.

W sobotnim półfinale rozegrała świetny mecz przeciwko rozstawionej z numerem jeden wiceliderce światowego rankingu Australijce Ashleigh Barty, zwyciężając 6:2, 6:4. Konfrontacja z Keys nie była już tak udana.

- Myślę, że powinnam być bardziej agresywna - przyznała Rosjanka. - Madison serwowała lepiej niż ja. Ale wciąż miałam swoje szanse. Dla mnie to i tak był wspaniały tydzień. Ograłam kilka świetnych zawodniczek. Czuję się doskonale. We wszystkim dostrzegam pozytywy, które motywują mnie na przyszłość. Chcę odpocząć dzień lub dwa i przygotować się do US Open. To nowe wyzwanie - wyjaśniła.



Wynik finału:



Madison Keys (USA, 16) - Swietłana Kuzniecowa (Rosja) 7:5, 7:6 (7-5).