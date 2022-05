Losowanie drabinki Roland Garros 2022 [RELACJA]

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

19:52 Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek zmierzy się z kwalifikantką, trudne rywalki Linette i Fręch w 1. rundzie French Open 2022

19:50 Na tym ceremonia losowania się zakończyła. Iga Świątek zagra z kwalifikantką, Magda Linette z Ons Jabeur, Magdalena Fręch z Angelique Kerber, Hubert Hurkacz z kwalifikantem, a Kamil Majchrzak z Brandonem Nakashimą.

19:49 Czeszka wspomina, że ubiegłoroczny turniej był dla niej wspaniałym przeżyciem, którego się nie spodziewała. Wyraziła nadzieję, że w tegorocznej edycji też zaprezentuje się dobrze.

19:47 Na scenie pojawiła się obrończyni tytułu, Barbora Krejcikova.

19:45 Tak potencjalnie układa się droga Świątek do finału. Oczywiście przy założeniu, że zawodniczki będą wygrywać mecze zgodnie z rozstawieniem.

19:45

Potencjalna drabinka Igi Świątek w #RolandGarros (wg rankingu)



1/64 finału: kwalifikantka

1/32 finału: Alison Riske

1/16 finału: Liudmila Samsonova

1/8 finału: Jelena Ostapenko

1/4 finału: Karolina Pliskova

1/2 finału: Paula Badosa

Finał: Barbora Krejcikova



WTA#JazdaIgapic.twitter.com/6wQwPAVcEi — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 19, 2022

19:43

Looking to extend her 28-match winning streak, world No.1 @iga_swiatek meets a qualifier in the opening round#RolandGarrospic.twitter.com/WLeyZQHQJL — Roland-Garros (@rolandgarros) May 19, 2022

19:43 Fręch też może mówić o sporym pechu, zagra z Angelique Kerber.

19:40 Linette zagra z Ons Jabeur. Duże pech Polki!

19:40 Rywalki poznają teraz zawodniczki rozstawione, czekamy na kogo trafią Polki.

19:38 W drugiej Świątek rundzie może zagrać z Alison Riske lub Dajaną Jastremską.



19:36 Oglądasz Wideo: Eurosport Djoković, Nadal i Hurkacz poznali rywali we French Open 2022

19:35 Linette i Fręch zagrają z zawodniczkami rozstawionymi - to także już wiemy. Czekamy na ich nazwiska.

19:34 Iga Świątek zagra z kwalifikantką.

19:33 Formalności związane z męską drabinką za nami. Czas na panie.

19:31 Oglądasz Wideo: Eurosport Wyniki losowania drabinki singlistów French Open 2022

19:30 Djoković wyraził właśnie wielkie zadowolenie, że tegoroczny turniej odbędzie się z udziałem publiczności. To w minionych dwóch latach nie było możliwe ze względu na pandemię COVID-19.

19:29 Później będzie już tylko trudniej.

19:28

Potencjalna drabinka Huberta Hurkacza w #RolandGarros (wg rankingu)



1/64 finału: kwalifikant

1/32 finału: Pablo Andujar

1/16 finału: Frances Tiafoe

1/8 finału: Casper Ruud

1/4 finału: Stefanos Tsitsipas

1/2 finału: Daniil Medvedev

Finał: Novak Djoković



Hubert Hurkacz pic.twitter.com/etRioaGgIL — Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) May 19, 2022

19:28 Hurkacz, jeśli pokona kwalifikanta, w drugiej rundzie zmierzy się z lepszym z pary Cecchinato - Andujar.

19:27 Gościem losowania jest obecnie obrońca tytułu Djoković.

19:27 Jeśli rozstawieni będą wygrywać, tak powinien wyglądać zestaw meczów 1/8 finału.

19:26

The expected Round of 16 :

Djokovic - Schwartzman

Nadal - Auger-Aliassime

Zverev - Fritz

Norrie - Alcaraz

Ruud - Hurkacz

Tsitsipas - Shapovalov

Sinner - Rublev

Medvedev - Carreño Busta#RolandGarros — Tennis Majors (@Tennis_Majors) May 19, 2022

19:24 Losowanie męskiej drabinki właśnie się zakończyło. Najważniejsze dla nas informacje - Majchrzak zagra z Nakashimą, a Hurkacz z kwalifikantem.

19:21

In the first round, @AlexZverev draws a qualifier to start his Paris campaign#RolandGarrospic.twitter.com/0S7VDKXCQm — Roland-Garros (@rolandgarros) May 19, 2022

19:21 Djoković zagra na początek z Nishioką.

19:20

The title defence for world No.1 Novak Djokovic begins with Yoshihito Nishioka#RolandGarrospic.twitter.com/HHenjuHiYk — Roland-Garros (@rolandgarros) May 19, 2022

19:19 Hurkacz zagra z kwalifikantem. Zatem na nazwisko rywala będzie musiał jeszcze poczekać.

19:18 Gracze rozstawieni, a wśród nich Hurkacz, zostaną teraz dolosowani do tych bez przydzielonego numeru.

19:16 Kamil Majchrzak zagra z Amerykaninem Brandonem Nakashimą.

19:14 Losowanie męskiej drabinki już się rozpoczęło.

19:06 Trwają ostatnie przygotowania i za moment organizatorzy rozpoczną ceremonię losowania drabinki Roland Garros 2022.

19:02 W Eurosporcie Extra w Playerze rozpoczęła się transmisja z losowania.

18:53 Początek losowania zaplanowano na godzinę 19. Transmisja w Eurosporcie Extra w Playerze.

18:52 W Roland Garros 2022 w singlu wystąpi łącznie pięcioro Polaków. Oprócz Hurkacza i Świątek w głównej drabince znaleźli się Magda Linette, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak.

18:52 Uwaga polskich kibiców skupiać się będzie przede wszystkim na Hubercie Hurkaczu i Idze Świątek, która po serii pięciu wygranych turniejów jest zdecydowaną faworytką u bukmacherów do triumfu w Paryżu. 20-letnia tenisistka ma w kolekcji jeden wielkoszlemowy tytuł, wywalczony właśnie na paryskiej mączce w roku 2020. W zbliżającej się edycji po raz pierwszy w karierze będzie najwyżej rozstawiona w imprezie wielkoszlemowej.