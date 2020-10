Wiceliderka rankingu tenisistek zakażona koronawirusem

"Cześć wszystkim, chciałem was poinformować, że mam pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa" - ogłosiła 29-letnia tenisistka na Twitterze.

Rumunka, jak na razie, infekcję przechodzi łagodnie, ma tylko lekkie objawy.



Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together — Simona Halep (@Simona_Halep) October 31, 2020





Jak dodała, izoluje się w domu. "Czuję się dobrze" - podkreśliła.

Bała się zakażenia

Była liderka klasyfikacji tenisistek z obawy przed zakażeniem zrezygnowała z podróży do USA i występu w wielkoszlemowym US Open.

Skupiała się na przygotowaniach do French Open w Paryżu, którego była faworytką, ale w 1/8 finału wyraźnie uległa Idze Świątek, późniejszej triumfatorce.



Ostatni w tym roku turniej WTA rozpocznie się 9 listopada w Linzu, ale Halep już wcześniej zdecydowała, że kończy sezon po zmaganiach na kortach im. Rolanda Garrosa.



W karierze zawodniczka z Konstancy wygrała 22 imprezy WTA, w tym French Open 2018 i ubiegłoroczny Wimbledon. W tym roku zwyciężyła w Dubaju, Pradze i Rzymie