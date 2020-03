Nadal organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. "Pora, żeby wasi sportowcy was nie zawiedli"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Hiszpania jest jednym z najbardziej dotkniętych epidemią europejskim krajem, z liczbą ponad 56 tys. zakażonych. Tamtejszy parlament w środę przegłosował przedłużenie stanu wyjątkowego co najmniej do 12 kwietnia. Kilka dni temu ministerstwo obrony Hiszpanii miało zwrócić się do podległego NATO Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy (EADRCC) o udzielenie pomocy humanitarnej w celu zwalczania epidemii.

Do pomocy przyłączył się Nadal, który wezwał innych hiszpańskich sportowców do zbiórki pieniędzy.

"Cel jest jasny: zebrać 11 milionów euro, aby pomóc 1,35 miliona ludzi. Wierzę, że cały hiszpański sport wchodzi z nami na pokład" - ogłosił w specjalnie przygotowanym nagraniu.



Ha llegado la hora de que el deporte español consigamos #nuestramejorvictoria.



Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225. @paugasol y yo la tenemos en camino. ¿Te unes?



https://t.co/FkUPrvfhpr#vamospic.twitter.com/pWYIfPfj0U — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 26, 2020

On i koszykarz NBA Pau Gasol przekazali już wpłaty i czekają na ruch innych kolegów.

"Doszliśmy do wniosku, że czas ruszyć z inicjatywą, która, mamy nadzieję, połączy wszystkie dyscypliny sportu w Hiszpanii" - zachęcał.

I zwrócił się do kibiców: "Jesteśmy sportowcami, którzy w dużej mierze istnieją dzięki waszemu wsparciu. Nadeszła pora, aby wasi sportowcy was nie zawiedli".

Zebrane środki mają zostać przeznaczone hiszpańskiemu Czerwonemu Krzyżowi, a ten ma zakupić odpowiedni sprzęt medyczny.

Federer też wspiera

Dotkniętych epidemią wsparł wcześniej inny wielki tenisista. Roger Federer i jego żona Mirka Vavrinec przekazali milion franków szwajcarskich (ok. 960 tys. euro) najbardziej potrzebującym rodzinom w swojej ojczyźnie.



"To trudne czasy dla wszystkich i nikt nie powinien być zostawiony sam sobie. Mirka i ja postanowiliśmy przekazać milion franków szwajcarskich najbardziej zagrożonym rodzinom w Szwajcarii. Nasz datek to dopiero początek. Mamy nadzieję, że inni włączą się do tej akcji, aby wspierać najbardziej potrzebujących" - napisał na Twitterze Szwajcar, triumfator dwudziestu turniejów wielkoszlemowych.



pic.twitter.com/l0bnPPKEQe — Roger Federer (@rogerfederer) March 25, 2020

Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie turnieje tenisowe zostały zawieszone do 7 czerwca.