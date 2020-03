Serena Williams: wariuję, jeśli ktoś wokół mnie kichnie lub kaszlnie

Serena Williams po awansie do finału US Open

Video: Eurosport

Zobacz, co powiedziała Serena Williams po pokonaniu Eliny Switoliny w półfinale US Open. O tytuł Amerykanka zmierzy się z Biancą Vanessą Andreescu. US Open na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

