Cieszyła się z wygranej, choć mecz się nie skończył. "Teraz znam zasady"

Wspaniały sukces 17-letniej Igi Świątek. Polka, która po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do turnieju wielkoszlemowego, pokonała w 3. rundzie Amerykankę Daniellę Lao 6:1, 6:3, dzięki czemu awansowała do drabinki głównej Australian Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas meczu 1. rundy Australian Open. W trzecim secie meczu Katie Boulter - Jekaterina Makarowa doszło do super tie-breaku, czyli jedna z zawodniczek musiała zdobyć 10 punktów. O nowych zasadach w Australian Open zapomniała Boulter, która przy stanie 7-4 zaczęła cieszyć się ze zwycięstwa. Po chwili zorientowała się, że wciąż musi grać i ostatecznie wygrała 10-6.

Organizatorzy wielkiego szlema w Melbourne poszli za trendem i zdecydowali się skrócić pojedynki. Od tego roku zamiast gry do dwóch gemów przewagi przy stanie 6:6 w decydującym secie rozgrywany jest super tie-break do 10 punktów.

To rozwiązanie znane z meczów w grze podwójnej. Dla singlistów to nowość, toteż 22-letnia Brytyjka w meczu 1. rundy Australian Open miała prawo się pomylić. W pojedynku Boulter z Makarową super tie-break został rozegrany w ogóle po raz pierwszy w historii Australian Open.

W decydującym secie było 6:6, dlatego sędzia zarządził super tie-break. Boulter zdobyła pięć pierwszych punktów, po czym Rosjanka zbliżyła się na 4-5. Emocje były ogromne, ale Boulter wytrzymała ciśnienie, wygrała dwie kolejne piłki i - jak jej się wydawało - mecz. Radości nie było końca, jednak szybko mina jej zrzedła.

- Zapomniałam, że gramy do 10 punktów. Na szczęście wygrałam to spotkanie. W innym razie byłabym załamana. Ale teraz mogę to wspominać z uśmiechem. No i przynajmniej znam zasady - śmiała się Boulter.

Kiedy jednak zorientowała się, że gra toczy się do 10, a nie do 7 punktów jak w tradycyjnym tie-breaku, nie było jej do śmiechu. W parę sekund z pełnej euforii musiała wrócić do pełnej koncentracji.

- To był bardzo trudny zwrot akcji, bo okazało się, że jednak nie wygrałam. Trzeba było wrócić do ciężkiej pracy. Jestem z siebie dumna - cieszyła się nadzieja brytyjskiego tenisa, która ostatecznie wygrała po 2,5-godzinnej walce 6:0, 4:6, 7:6 (10-6).

W środę Boulter czeka kolejny wymagający pojedynek z rozstawioną z numerem 11 Białorusinką Aryną Sabalenką, która w godzinę z minutami pokonała pierwszego dnia turnieju rosyjską kwalifikantkę Annę Kalinską 6:1, 6:4.

