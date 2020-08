Majchrzak roztrwonił prowadzenie i nie zagra w Nowym Jorku

W ubiegłorocznym US Open Majchrzak dotarł do 3. rundy

31.08 | Na trzeciej rundzie Kamil Majchrzak zakończył przygodę w wielkoszlemowym US Open. Polski tenisista, który dostał się do głównej drabinki jako tzw. szczęśliwy przegrany, uległ Bułgarowi Grigorowi Dimitrowowi 5:7, 6:7 (8-10), 2:6. Mimo porażki odniósł w Nowym Jorku największy sukces w karierze.

Z powodu pandemii COVID-19 kalendarz tenisowy jest mocno przemeblowany. Nie ma w tym roku klasycznych, kilkutygodniowych przygotowań do US Open. Męskie rozgrywki zostały wznowione dopiero tydzień przed Wielkim Szlemem. Ze względów bezpieczeństwa turniej Western & Southern Open został przeniesiony z Cincinnati do Nowego Jorku, aby tenisiści nie narażali zdrowia i zostali w jednym miejscu.

W kwalifikacjach oglądaliśmy Majchrzaka, który - aby dostać się do drabinki głównej - musiał wygrać dwa mecze. Na początek bez większych kłopotów pokonał Portugalczyka Joao Sousę 6:3, 6:2. Drugą przeszkodą był Brytyjczyk Norrie. W pierwszej partii Polak po zaciętej walce wygrał 7:5, a w drugiej uznał wyższość rywala, przegrywając 2:6.

Porażka na własne życzenie

W rozstrzygającej partii wydawało się, że Majchrzak kontroluje przebieg spotkania, bowiem prowadził już 4:1. Zaczął jednak grać słabiej, a rywal bezlitośnie to wykorzystał. W efekcie Polak przegrał aż 5 gemów z rzędu, seta 4:6 i cały mecz.

Majchrzaka nie zobaczymy więc w turnieju głównym, w którym pewne miejsce ma Hubert Hurkacz. Nasz obecnie najlepszy tenisista w 1. rundzie zmierzy się z amerykańskim gigantem Johnem Isnerem.

Turniej Western & Southern Open jest ostatnim i jedynym poważnym przetarciem przed rozpoczynającym się 31 sierpnia US Open. Turniej wielkoszlemowy zostanie pokazany w całości na antenach Eurosportu i w Eurosport Playerze.

Wynik 2. rundy kwalifikacji:

Kamil Majchrzak - Cameron Norrie 7:5, 2:6, 4:6