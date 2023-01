Mocne postanowienie Świątek po nieudanym Australian Open

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Linette ma powody do dumy. Dotąd tylko dwie Polki zaszły dalej Chociaż Magda... czytaj dalej » Do trzeciej rundy wszystko wyglądało znakomicie. Świątek szła jak burza i wydawało się, że zgodnie z przewidywaniami wygra całą imprezę. Tak się jednak nie stało. Już w kolejnym meczu Polka przegrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 4:6, 4:6 i pożegnała się z pierwszym wielkoszlemowym turniejem w 2023 r.

Odrobi lekcję

Tenisistka z Raszyna zdaje sobie sprawę, że nie wszystko w jej grze wyglądało tak, jak powinno. Zapowiedziała, że zamierza wyciągnąć wnioski.

"Zaakceptować, dostosować się, iść dalej… Ja już w domu, wracam do pracy po paru spokojniejszych dniach" – napisała w mediach społecznościowych.

"Dziękuję AO, dziękuję Wam za wsparcie. Nie był to oczywiście dobry dla mnie wynik, ale odrobię lekcję i każdego dnia włożę wysiłek w to, żeby się rozwijać i być coraz lepszą tenisistką. Do zobaczenia niebawem" – podkreśliła.

"PS. Nigdy nie jest łatwiej. Tylko ty stajesz się lepszy" – dodała w części wpisu w języku angielskim.

Wpis Polki skomentowali m.in. aktor Borys Szyc czy dziennikarka TVN Monika Olejnik.