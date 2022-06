Iga Świątek potrzebowała pomocy medycznej podczas treningu

Świątek w Wimbledonie zagra swój pierwszy w tym sezonie turniej na trawie. W Londynie jest od kilku dni i sporo czasu przeznacza na to, aby zapoznać się z nową nawierzchnią.

W piątek spotkał ją przywilej trenowania na korcie centralnym.

Polka w pewnym momencie miała problemy i musiała przerwać zajęcia. Zajęli się nią członkowie jej sztabu. Jak widać na zdjęciach, na kolano tenisistki trzeba było założyć opatrunek.

Źródło: Getty Images Świątek potrzebowała pomocy medycznej Źródło: Getty Images Iga Świątek szykuje się do Wimbledonu

Świątek potrzebowała pomocy, ucierpiało kolano

Jak relacjonuje dziennikarka Carole Bouchard, było to efektem dość pechowego zdarzenia. Świątek uderzyła się w prawe kolano rakietą. Polka sama miała być zaskoczona tym, jak doszło do zdarzenia. Na nodze zawodniczki pojawiła się krew i zapewne dlatego potrzebna była interwencja medyczna.

Świątek wróciła jednak do zajęć. Według relacji Bouchard, z jej zdrowiem wszystko było w porządku, a opatrunek został nawet zdjęty.



She's fine. Got band aid, discarded it after like one point. It was right knee btw. Serving strong,will help her a lot out there. No idea how her game can succeed or not to adjust to grass this year.Confidence helps but can't do everything. But if she can shorten those motions... https://t.co/rVnT9NVLv3 — Carole Bouchard (@carole_bouchard) June 24, 2022





Chorwatka pierwszą rywalką

Liderka rankingu występ w Wimbledonie rozpocznie od meczu z Chorwatką Janą Fett. W poprzedniej edycji Świątek dotarła do czwartej rundy Wimbledonu. Wówczas przegrała z Ons Jabeur. Tunezyjka znalazła się w dolnej części drabinki i w tej edycji mogą zmierzyć się dopiero w finale.

Turniej startuje w poniedziałek i potrwa do 10 lipca.