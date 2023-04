Iga Świątek przekazała świetne wieści. Ten uśmiech mówi wszystko

Świątek po turnieju w Indian Wells wycofała się z Miami Open przez uraz, który dokuczał jej już od jakiegoś czasu.

"Wiecie, że w i po Dosze zmagałam się z ostrą infekcją. Byłam dopuszczona do gry, ale silny epizod kaszlowy doprowadził do urazu żebra. Z zespołem staraliśmy się poradzić sobie z tym i pozwolić mi na grę tak długo, jak to było dla mnie bezpieczne" – wyjaśniła wówczas w mediach społecznościowych. Świątek na liście zgłoszeń do turnieju w Madrycie Iga Świątek ma... czytaj dalej »

"Powrót do roboty"

Ogłaszając decyzję o rezygnacji z imprezy na Florydzie, raszynianka zaznaczyła, że jej przerwa w grze potrwa dłużej. Nie zobaczymy jej również w Billie Jean King Cup. Najbliższą rundę drużynowych rozgrywek, w których Polska zmierzy się w Astanie z Kazachstanem, zaplanowano na 14-15 kwietnia.

Na szczęście wygląda na to, że najgorsze ma już za sobą i uporała się z kontuzją. W sobotę Światek opublikowała swoje zdjęcie z treningu na siłowni z podpisem "powrót do roboty". W czasie ćwiczeń towarzyszył jej wielki uśmiech. Po pauzie wymuszonej urazem Polka buduje formę na kolejne wiosenne turnieje.



Back at it



Powrót do roboty #chindrip#enjoytheridepic.twitter.com/1szDLXBrVK — Iga Świątek (@iga_swiatek) April 1, 2023

Stuttgart i Madryt

Nazwisko liderki rankingu WTA widnieje na listach startowych dwóch imprez zaplanowanych w tym miesiącu. Pierwszą z nich są halowe zawody na kortach ziemnych w Stuttgarcie, które zostaną rozegrane w dniach 17-23 kwietnia. Raszynianka w ubiegłym sezonie wywalczyła tam tytuł, a organizatorzy reklamują nadchodzącą edycję również z jej udziałem. Świątek jest też zgłoszona do prestiżowego turnieju WTA 1000 w Madrycie. Rywalizacja w Hiszpanii wystartuje 24 kwietnia.