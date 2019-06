Świątek tłumaczy wysoką porażkę. "Moje ciało było zestresowane"

Oto, co miała do powiedzenia Iga Świątek po awansie do 2. rundy damskiego singla French Open. Polka pokonała w dwóch partiach Selenę Janicijevic.

Esencja tego, co działo się we wtorek na kortach Rolanda Garrosa.

Posłuchajcie, co ma do powiedzenia trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Jego podopieczna zagra w sobotę mecz 3. rundy French Open z Monicą Puig. Transmisja w Eurosporcie 2 ok. godz. 14:00.

- Jestem przeszczęśliwa i nie umiem opisać tego, co się stało. Wczoraj miałam trochę problemów zdrowotnych i dopiero, gdy sie rozruszałam to wszystko potoczyło się inaczej - mówiła na gorąco Iga Świątek, która pokonała Monicę Puig i awansowała do 4. rundy French Open. Transmisje z Rolanda Garrosa w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To co najefektowniejsze 8. dnia rywalizacji na kortach Rolanda Garrosa.

To co najbardziej spektakularne 9. dnia na kortach RG.

Bezradna Świątek. Demolka w 45 minut To nie był miły... czytaj dalej » Świątek zagrała w głównym turnieju seniorskim na kortach im. Rolanda Garrosa po raz pierwszy w karierze. Bez trudu przeszła dwie rundy, by w trzeciej walczyć przez trzy sety z Moniką Puig z Portoryko.

W poniedziałek na największym paryskim obiekcie Philippe'a Chatriera Świątek nie miała nic do powiedzenia w starciu z Halep. Uległa byłej liderce rankingu WTA 1:6, 0:6.

Czwartą rundę wzięłaby w ciemno

- Przed rozpoczęciem turnieju czwartą rundę wzięłabym w ciemno, ale miałam nadzieję, że tak się właśnie stanie. To, co się stało, przeszło moje wyobrażenie na tym etapie kariery. Celem była druga faza, a więc minimum zrobiłam. Zdobyłam w tej imprezie naprawdę dużo doświadczenia. Nawet ten ostatni mecz, który nie był zbyt ciekawy i trwał tak krótko, coś mi dał. Jestem pewna, że po omówieniu wszystkiego, co się w nim stało, wyciągnę z niego wiele. Będę wiedziała, co zrobić, gdy następnym razem wyjdę na taki kort i z taką rywalką - mówiła 18-latka w rozmowie z Łukaszem Przybyłowiczem z Eurosport.pl.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rozmowa z Igą Świątek cz. 1

- A co zapamiętam ze spotkania z Halep? Jeszcze nie wiem. Trochę źle do tego starcia podeszłam. Zestresowałam się. Nie do końca kontrolowałam to, co się ze mną działo. Jakbym wiedziała, co zmienić, to zrobiłabym to od razu. Czułam, że gramy w podobnym rytmie, ale brakowało mi czegoś, aby trafić w kort. Robiłam błędy, których zazwyczaj nie popełniam. To było chyba podyktowane stresem, a nie umiejętnościami tenisowymi. Strefa mentalna to coś nad czym muszę pracować. Mam tutaj duże pole do poprawy - przyznała Iga.

Czuła, że z powodu zdenerwowania była nieobecna, jakby przeszła obok meczu.

- Samo zmierzenie się z Halep było dość dziwnym przeżyciem. Moje ciało było zestresowane. Dlatego psułam proste piłki. Miałam odczucie, jakbym nie była głową na tym korcie, tylko patrzyła na wszystko z góry. Potrzebuję czasu, aby to zmienić i się rozkręcić. Myślę, że będzie coraz lepiej - stwierdziła.

- Zawsze lubiłam Rolanda Garrosa. To był pierwszy juniorski turniej wielkoszlemowy, w którym występowałam. Zawsze miałem do niego sentyment. Nie mogę się już doczekać French Open w 2020 roku. Wierzę, że mogę tutaj wygrać cały turniej. Z wiarą, pracą i trzeźwym podejściem do tego wszystkiego mam szansę coś ugrać dużego w tenisie - dodała Świątek.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rozmowa z Igą Świątek cz. 2

Teraz przed polską zawodniczką czas na nadrobienie zaległości w szkole i sezon na kortach trawiastych. Najpierw wystąpi w Birmingham, a potem zapewne w Eastbourne. Start w tym drugim turnieju jest jednak uzależniony od tego, czy Świątek dostanie miejsce w głównej drabince Wimbledonu.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1/8 finału:

Simona Halep (Rumunia, 3) - Iga Świątek (Polska) 6:1, 6:0

Ashleigh Barty (Australia, 8) - Sofia Kenin (USA) 6:3, 3:6, 6:0

Madison Keys (USA, 14) - Katerina Siniakova (Czechy) 6:2, 6:4

Amanda Anisimova (USA) - Aliona Bolsova Zadoinov (Hiszpania) 6:3, 6:0



Pary ćwierćfinałowe:

Johanna Konta (W. Brytania, 26) - Sloane Stephens (USA, 7)

Petra Martić (Chorwacja, 31) - Marketa Vondrousova (Czechy)

Simona Halep (Rumunia, 3) - Amanda Anisimova (USA)

Madison Keys (USA, 14) - Ashleigh Barty (Australia, 8)

Transmisje z French Open do 9 czerwca w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 oraz usłudze Eurosport Player.