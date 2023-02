Świątek Express znów zachwyca. Świat pod wrażeniem Polki

Świątek o swoich oczekiwaniach i o tym, co może jeszcze poprawić w swoim tenisie

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek na konferencji prasowej po 2. rundzie AO. Cały turniej na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

21-latka zaimponowała nie tylko w meczu o tytuł, w którym zwyciężyła 6:3, 6:0. Cały turniej w jej wykonaniu był rewelacyjny. Wszystkie przeciwniczki, które spotkała na swojej drodze, odprawiła łącznie w mniej niż trzy godziny, a w katarskiej imprezie straciła zaledwie pięć gemów.

Oficjalny serwis WTA po ostatnim spotkaniu przypomniał, że raszynianka miała rachunki do wyrównania z Pegulą po styczniowej przegranej w United Cup.

"Turniejowa jedynka zdecydowanie pomściła tamtą porażkę w godzinę i dziewięć minut w finale w Dosze. Świątek prowadzi teraz z Pegulą 5:2 w bezpośrednich pojedynkach" - podkreślono.

"W zeszłym roku jej marsz po tytuł w Dosze był początkiem czegoś wielkiego - serii 37 kolejnych zwycięstw, której kulminacją był jej drugi wielkoszlemowy triumf w Roland Garros" - przypomina wtatennis.com.

"Dominująca Świątek zdobywa drugi z rzędu tytuł w Dosze" - zatytułowała swoją pomeczową relację agencja Reutera.

"Finałowe zwycięstwo zwieńczyło jej dominującą kampanię, podczas której wygrała również po 6:0, 6:1 z Danielle Collins i Weroniką Kudiermietową, przegrywając zaledwie pięć gemów w trzech meczach" - zaznaczył Reuters.

"W idealnym finale pomiędzy najwyżej rozstawioną Polką i turniejową dwójką ze Stanów Zjednoczonych Świątek ponownie zademonstrowała swoją klasę, przegrywając zaledwie trzy gemy w całym meczu i ponownie sięgając po trofeum w wielkim stylu" - oceniła redakcja brytyjskiego Eurosportu.

Źródło: PAP/EPA Iga Świątek z trofeum za zwycięstwo w Dausze

"Nie była w stanie wykoleić Świątek Express"

Apel Świątek w sprawie Ukrainy przyjęty burzą oklasków. "Mamy krótką pamięć" Symboliczne słowa... czytaj dalej » "Iga Świątek zakończyła Doha Open tak, jak zaczęła, z przytupem. Rozstawiona z numerem drugim Jessica Pegula wyraźnie wygrała poprzednie starcie z Polką, ale podobnie jak Collins i Kudiermietowa nie była w stanie wykoleić Świątek Express" - przekazało z uznaniem "L'Equipe".

"Świątek udowodniła, że w cyklu WTA jest ona i reszta świata" - dodano we francuskim dzienniku.

"Świątek obiecała, że lepsze nie będzie wrogiem dobrego podczas turnieju Qatar TotalEnergies Open i znów była niemal perfekcyjna, tracąc tylko pięć gemów we wszystkich meczach" - skomentował jej sukces popularny serwis tennis.com.

"Pomimo podobieństw do zeszłego roku, Świątek ma rację, że jest teraz w innym miejscu niż wtedy, gdy triumfowała w Dosze w 2022. To był dla niej początek wszystkiego. Trudno w to teraz uwierzyć, ale w tamtej edycji była rozstawiona dopiero z siódemką. Teraz jest liderką i zdobywczynią dwóch kolejnych tytułów wielkoszlemowych" - przypomniano w tenisowym serwisie.

Źródło: Getty Images Iga Świątek znów zachwyca formą

"Genialna tenisistka Iga Świątek zwyciężyła w Qatar TotalEnergies Open, niszcząc swoją amerykańską przeciwniczkę Jessicę Pegulę 6:3, 6:0" - napisano w relacji portalu Doha News.

"Jest inspirująca i zapisze się jako jedna z najlepszych w historii, nawet w tym wieku" - cytuje jednego z greckich fanów katarski serwis, z którym udało się porozmawiać tuż po meczu.