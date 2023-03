Świątek pochwaliła się nową współpracą. Zaprojektują buty specjalnie dla niej

21-letnia raszynianka do tej pory współpracowała z marką Asics, zdecydowała się jednak na zmianę.

"Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić zostanie jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka ON. Bardzo doceniam to, że zespół ON wierzy we mnie jako tenisistkę i jako człowieka przede wszystkim. Mamy zamiar wspólnie się rozwijać i pozytywnie wykorzystywać nasz wpływ" - napisała w mediach społecznościowych Świątek.



Federer wesprze Świątek

Liderka światowego rankingu będzie nosić na korcie nowopowstałą kolekcję profesjonalnej odzieży sportowej dedykowanej tenisowi, a także własną wersję legendarnych butów THE ROGER Pro.

Jej obuwie na każdą nawierzchnię będą powstawały w Szwajcarii przy zaangażowaniu zespołu ON Lightning, Federera i samej zawodniczki, tak aby w pełni odpowiadały jej potrzebom i uzupełniały jej indywidualny styl gry.

Umowę z marką podpisał także 20-letni amerykański tenisista Ben Shelton, który w tegorocznym turnieju Australian Open, będącym zaledwie jego drugim występem wielkoszlemowym, dotarł do ćwierćfinału.

- Iga i Ben reprezentują nowe pokolenie światowej klasy talentów. Oboje pokazali już ducha rywalizacji, który jest bliski ON, a także są obecnymi i przyszłymi mistrzami naszej dyscypliny. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy powitać ich w rodzinie ON - zaznaczył Federer, jeden z najlepszych tenisistów wszech czasów, zwycięzca 20 turniejów wielkoszlemowych.