Festiwal przełamań i wojna nerwów. Świątek ma półfinał US Open

Iga Świątek awansowała do półfinału US Open

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Zobacz trening Igi Świątek przed pierwszym meczem w US Open 2022.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 3. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 5. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek została przełamana przez Jasmine Paolini w 6. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek wygrała 1. seta w starciu z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 2. gemie drugiego seta w 1. rundzie US Open.

Zobacz świetną wymianę Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Świątek po awansie do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po 1. rundzie US Open.

Zobacz najważniejsze zagrania ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Rafael Nadal i Iga Świątek spotkali się na korcie treningowym US Open.

Zobacz, jak wyglądał trening Igi Świątek przed kolejnym starciem w US Open.

Tak Iga Świątek zapewniła sobie awans do 3. rundy US Open.

Świątek przełamała Lauren Davis w drugim gemie pierwszego seta meczu 3. rundy US Open.

Zobacz agresywną i świetną grę Igi Świątek w drugim gemie starcia z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Zobacz asa serwisowego i wygraną Igi Świątek w piątym gemie 1. seta starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Światek wygrała pierwszego seta 6:3 w starciu z Lauren Davis w 3. rundzie US Open.

Zobacz niesamowitego returna w wykonaniu Lauren Davis w drugim gemie drugiego seta starcia z Igą Świątek w meczu 3. rundy US Open.

Po kilkuminutowej walce na przewagi Iga Świątek zdołała wygrać czwartego gema w drugim secie starcia z Lauren Davis w meczu 3. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała ósmego gema i doprowadziła do remisu 4:4 w gemach w drugim secie starcia z Lauren Davis.

Iga Świątek pokonała Lauren Davis 6:3, 6:4 w 3. rundzie US Open. Zobacz piłkę meczową.

Świątek awansowała do 4. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do 4. rundy US Open.

Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Rozmowa reportera Eurosportu z Igą Świątek po awansie do 4. rundy US Open

Jule Niemeier przełamała Igę Świątek w 1. gemie w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek wygrała 3. gema przy własnym serwisie w 4. rundzie US Open.

Zobacz wymianę Jule Niemeier z Igą Świątek w 1. secie w 4. rundy US Open.

Jule Niemeier przełamała Świątek w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Jule Neimeier pokonała Igę Świątek w 1. secie 4. rundy US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 2. secie 1. rundy US Open.

Iga Świątek wygrała 2. seta w starciu z Jule Niemeier w 4. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open.

Iga Świątek przełamała Jule Niemeier w 3. secie 4. rundy US Open.

Zobacz ostatnie zagrania z meczu Igi Świątek z Jule Neimeier w 4. rundzie US Open.

Świątek awansowała do ćwierćfinału US Open

Rozmowa ze Świątek na korcie po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz rozmowę Marcina Wrony z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Rozmowa z Igą Świątek po awansie do ćwierćfinału US Open

Zobacz, co powiedział Dawid Celt przed meczem Igi Świątek z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz, co powiedział Dawid Celt po meczu Igi Świątek z Jule Niemeier w US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Światek po awansie do ćwierćfinału US Open.

Świątek na konferencji prasowej po awansie do ćwierćfinału US...

Iga Świątek długo musiała bronić się przed przełamaniem w pierwszym gemie starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Igę Świątek w trzecim gemie pierwszego seta starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Jessica Pegula przełamała Igę Świątek w piątym gemie pierwszego seta w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w ósmym gemie pierwszego seta ćwierćfinału US Open.

Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6:3 z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w trzecim gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open.

Jessica Pegula przełamała Igę Świątek w czwartym gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open.

Zobacz moment, w którym Iga Świątek otrzymała ostrzeżenie w ćwierćfinale US Open.

Iga Świątek przełamała Jessicę Pegulę w siódmym gemie drugiego seta ćwierćfinału US Open. Amerykanka zaczęła przejawiać oznaki zdenerwowania.

Szczęście było po stronie Igi Świątek w ostatniej akcji dziewiątego gema drugiego seta starcia z Jessicą Pegulą w ćwierćfinale US Open.

Zobacz ważną wymianę wygraną przez Igę Świątek w 11. gemie 2. seta ćwierćfinału US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału US Open.

Świątek po awansie do półfinału US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do półfinału US Open.

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale US Open. Zobacz skrót tego meczu.

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale US Open. Zobacz piłkę meczową.

Świątek awansowała do półfinału US Open

Relacje na żywo z US Open na antenach Eurosportu i w Eurosporcie Extra w player.pl

Zaskakująca decyzja władz WTA. Świątek może przegapić występy w reprezentacji Polski Igi Świątek może... czytaj dalej » Eksperci powtarzali, że spotkanie z Pegulą powinno wyglądać zupełnie inaczej niż starcie Świątek z Jule Niemeier, w którym Niemka często ryzykowała i przez połowę meczu była zawodniczką groźniejszą niż Polka. Doświadczenie w wielkoszlemowych imprezach wzięło jednak górę i 21-letnia raszynianka po raz pierwszy w karierze zameldowała się w ćwierćfinale US Open.

Starsza o 7 lat Pegula, która w obecnym sezonie gra swój najlepszy tenis w karierze, jeszcze nigdy nie awansowała do półfinału wielkoszlemowej imprezy. - Nie wiem, czy to jest moment, w którym będzie w stanie wywalczyć półfinał Wielkiego Szlema. We wcześniejszych turniejach tej rangi grała bardzo równo, ale tylko do pewnego momentu. Nie wiem, czy poprzeczka nie będzie dla niej zawieszona za wysoko – mówił przed meczem komentator Eurosportu Michał Lewandowski.

- Optymistyczne w kontekście meczu ze Świątek jest to, że Jessica nie gra szybką piłką, a to powinno Idze pasować. Jest za to bardzo regularna – podkreślał.

Tenisistki rywalizowały ze sobą wcześniej trzykrotnie, a dwa ostatnie mecze zakończyły się zwycięstwem Świątek, w tym konfrontacja w ćwierćfinale tegorocznego Roland Garros.

Prowadziła i nagle przestała grać

Pierwszy, trwający ponad 8 minut gem zwiastował, że należy spodziewać się wyrównanego meczu. Pegula często grała przez forhend Świątek, co ewidentnie nie pasowało Polce. Amerykanka w końcu zdołała przełamać i wyjść na prowadzenie 3:2.

Oglądasz Wideo: Eurosport Pegula przełamała Świątek w 5. gemie 1. seta ćwierćfinału US Open

Przez chwilę wydawało się, że przejmie kontrolę, ale w kolejnym gemie niespodziewanie popełniła kilka błędów i doszło do re-breaka. To pomogło Świątek, która szybko zdobyła następne punkty i było 4:3 na korzyść liderki światowego rankingu.

Od wspomnianego przełamania powrotnego, gra Peguli kompletnie się posypała. Mnożyły się błędy, brakowało zdecydowania i ponownie przegrała swoje podanie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek przełamała Pegulę w 8. gemie 1. seta ćwierćfinału US Open

Świątek ewidentnie poczuła krew, zaczęła uderzać jeszcze mocniej i wykorzystała pierwszą piłkę setową po mocnym bekhendzie. 6:3.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek wygrała 1. seta w starciu z Pegulą w ćwierćfinale US Open

Nerwy i dyskusja z sędzią

Początek drugiej partii był… dziwny. Świątek od razu przełamała rywalkę, by po chwili przegrać swoje podanie. Zryw Peguli trwał krótko, albowiem Polka wykorzystała kolejnego break pointa. Co dalej? Podwójny błąd serwisowy i kilka uderzeń w aut, które Świątek powinna pewnie wykończyć. Po jednej z akcji sama nie mogła uwierzyć, że nie zdobyła punktu i użyła mocniejszego słowa, by wyrazić swoje niezadowolenie. Było 2:2. Żadna z zawodniczek nie potrafiła uzyskać przewagi i wygrać gema przy swoim serwisie, obie grały nerwowo.

Oglądasz Wideo: Eurosport Natychmiastowa odpowiedź Peguli. Amerykanka przełamała Świątek w 4. gemie 2. seta

Piąty gem był najdłuższy. Polka miała trzy okazje, by przełamać Pegulę, jednak tym razem nie dała rady. Swoje trzy grosze dołożył sędzia Kader Nouni, który dał Świątek ostrzeżenie za zbyt długi powrót na kort, podczas gdy rywalka była gotowa do serwisu. Raszynianka wdała się w dyskusję z arbitrem, którą kontynuowała jeszcze przez chwilę po przegranym gemie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ostrzeżenie dla Świątek w 2. secie starcia z Pegulą w ćwierćfinale US Open

Podrażniona Świątek

Podrażniona Świątek w kolejnym gemie dość pewnie ograła Amerykankę, a następnie błyskawicznie przełamała. Problem w tym, że polska tenisistka nie zdołała utrzymać przewagi i od razu przegrała swoje podanie. Na jej szczęście Pegula popełniła m.in. podwójny błąd serwisowi, a później piłka po siatce spadła na część kortu Amerykanki, co dało Świątek kolejne przełamanie i prowadzenie 5:4.

Oglądasz Wideo: Eurosport Szczęście po stronie Świątek. Polka przełamała Pegulę w 9. gemie 2. seta

Kibice zaczęli opuszczać trybuny, jakby nie wierzyli, że Pegula jest w stanie odwrócić losy spotkania. Tymczasem mieliśmy kolejnego re-breaka w meczu i wynik 5.5. Z kolei jedenasty gem to przewaga Świątek i podwójny błąd serwisowy zawodniczki z Buffalo na wagę – a jakże – przełamania dla Polki. Jednak mająca nóż na gardle Amerykanka po chwili ponownie się obroniła. 6:6.

Oglądasz Wideo: Eurosport Ważna wymiana wygrana przez Światek w 11. gemie 2. seta ćwierćfinału US Open

Po dziesięciu przełamaniach w secie o wszystkim przesądził tie-break. Tu również utrzymał się schemat z całej partii – pięć przełamań z rzędu. W końcu Świątek utrzymała swój serwis i prowadziła 4:2. Tym razem wykorzystała okazję i zwyciężyła 7:4. Awans do półfinału stał się faktem.

O wielki finał Świątek zagra z Białorusinką Aryną Sabalenką, która wcześniej pokonała Czeszkę Karolinę Pliskovą 6:1, 7:6 (7-4). Ich mecz odbędzie się w nocy z piątku na sobotę.

Ćwierćfinał US Open 2022

Iga Świątek - Jessica Pegula 6:3, 7:6 (7-4)