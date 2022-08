Iga Świątek - Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open 2022: wynik meczu na żywo i relacja

Rusza US Open. To ostatni wielkoszlemowy turniej w 2022 roku. O triumf w zawodach powalczą również Polacy, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz.

W poniedziałek startuje US Open. We wtorek na kort wybiegnie Iga Świątek. Polka na świecie to niezmiennie numer jeden. Jak mówi, na US Open jest dobrze przygotowana.

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Iga Świątek wygrała 1. seta w starciu z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

18:00 3:0. Gem pod kontrolą naszej tenisistki, która pokazała dużą różnorodność serwisu. Znów wygrywa do 15.

17:58 2:0. Jazda! - krzyczy Iga, która cieszy się z pierwszego przełamania w tym secie (do 30). Polka czuje się coraz pewniej na korcie, skutecznie wywierała presję na rywalce i korzysta z jej błędów.

17:55 1:0. Niemal bezbłędne otwarcie seta w wykonaniu naszej tenisistki. Straciła tylko punkt, wyrzucając bekhend. W ostatniej akcji Paolini popełnia błąd.

17:51 II SET ROZPOCZĘTY, SERWUJE IGA!

17:50 Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek wygrała 1. seta w meczu z Paolini w 1. rundzie US Open

17:49 6:3. Iga z kolejnym przełamaniem. Ma prawo być niezadowolona Włoszka. Prowadziła 30-15, ale zepsuła dwie kolejne dość proste akcje. Nasza tenisistka przypieczętowała wygraną w secie wolejem.

17:46 5:3. Paolini walczy, ma drugie przełamanie! Gem zaczął się od dwóch pomyłek Polki, a potem przy stanie 15-30 dla Włoszki, nie wyszedł jej wolej przy siatce. Nie odwróciła już wyniku. Mimo to i tak jest dużo bliżej objęcia prowadzenia w setach.

17:43 Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek odpowiedziała przełamaniem w 7. gemie starcia z Paolini

17:42 5:2. Iga odpowiada przełamaniem powrotnym! Polka pokazała dobry forhend, znów był bekhend po linii. Już tylko jeden gem dzieli ją od wygranej w pierwszym secie.

17:40 Oglądasz Wideo: Eurosport Paolini przełamała Świątek w 6. gemie 1. rundy US Open

17:38 4:2. Świątek po raz pierwszy traci serwis! Najbardziej wyrównany gem za nami. Nasza tenisistka nieco gorzej serwowała. Włoszka nie miała nic do stracenia, często grała odważnie, a nawet ryzykownie i w tym gemie w końcu jej się to opłaciło.

17:30 Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek z kolejnym przełamaniem w 1. secie meczu z Paolini

17:29 4:1. Iga z drugim przełamaniem! Paolini miała gema na wyciągnięcie ręki, prowadziła 40-30, ale w kluczowych sytuacjach myliła się. Na koniec Polka popisała się kapitalnym bekhendem po krosie.

17:24 3:1. Czwarty gem lepiej zaczął się dla Włoszki, która popisała się precyzyjnym returnem. Potem po błędzie z forhendu Igi jej rywalka prowadziła 30:15. Dwie następne akcje wygrała jednak liderka światowego rankingu. Gema zakończyła pięknym bekhendem po linii.

17:19 Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek przełamała Paolini w 3. gemie 1. rundy US Open

17:18 2:1. Pierwsze przełamanie Igi! Włoszka pod presją popełniała błędy - a to wyrzuciła forhend, a to bekhend posłała w aut. Drugi gem z rzędu wygrany przez Polkę do zera.

17:17 1:1. Znakomicie odpowiada Świątek. Dobrze serwowała, gema zaczęła od asa. Potem nie dała zdobyć rywalce żadnego punktu.

17:15 0:1. Iga zaczęła od dwóch błędów. Potem zrehabilitowała się mocnym forhendem, ale to był jej jedyny punkt w tym gemie. Doskonały początek w wykonaniu Paolini.

17:11 GRAMY! SERWUJE WŁOSZKA!

17:05

The World No. 1 has arrived.@iga_swiatek faces Jasmine Paolini in Louis Armstrong Stadium. pic.twitter.com/5Kg0771dkP — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022

17:02 Obie tenisistki są już na korcie. Czas na losowanie i rozgrzewkę! Komentatorzy Eurosportu Dawid Olejniczak i Lech Sidor też już gotowi.

16:58

Crystal ball time



Predict how far @iga_swiatek will go at the #USOpen this year pic.twitter.com/MsSOvO5xdY — wta (@WTA) August 30, 2022

16:57 Oglądasz Wideo: Eurosport Marcin Wrona przed meczem Igi Świątek z Jasmine Paolini

16:56 Na trybunach jest sporo polskich flag i kibiców.

16:55 - Na razie wieje wiatr, jest dość chłodno, nie ma tej potwornej wilgotności, która dawała się wszystkim we znaki - mówi prosto z Nowego Jorku Marcin Wrona, dziennikarz "Faktów" TVN.

16:54 Pojedynek odbędzie się na Louis Armstrong Stadium, czyli drugim co do ważności obiekcie.

16:43 Odliczamy już minuty przed meczem Polki w pierwszej rundzie.

16:42

.@iga_swiatek's incredible year continues.



Will she make her first deep #USOpen run? pic.twitter.com/RUhMleuNKq — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022

16:34 Od kilku minut w Eurosporcie 2 trwa już studio przed meczem Polki z Włoszką. Gośćmi Jakuba Ostrowskiego są Dawid Celt i Michał Lewandowski. Zapraszamy!

16:21 Przed startem imprezy w USA liderka światowego rankingu spotkała się z legendą tenisa, Sereną Williams, która po turnieju kończy karierę.

16:10 Iga liczy na udane otwarcie. Nasza tenisistka grała z Paolini wcześniej tylko raz i gładko wygrała cztery lata temu w Pradze.

16:07 Miejmy nadzieję, że wtorek dla naszych tenisistów będzie dużo lepszy niż poniedziałek. Wczoraj z turniejem w pierwszej rundzie pożegnali się Kamil Majchrzak i Magdalena Fręch.

16:06 Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Majchrzak - Tabilo w 1. rundzie turnieju US Open

16:06 Oglądasz Wideo: Eurosport Skrót meczu Fręch - Marino w 1. rundzie US Open

16:05 O tej samej porze rozpocznie się spotkanie Magdy Linette z rozstawioną z numerem 22. Karoliną Pliskovą. Najpóźniej, bo około godziny 21 na kort ma wyjść Hubert Hurkacz, który zmierzy się z Niemcem Oscarem Otte (ATP 41.).