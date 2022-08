Iga Świątek lepsza od Jasmine Paolini. Pierwszy mecz w US Open wygrała w efektownym stylu

Iga Świątek podzieliła się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open. Cały turniej US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Iga Świątek o przygotowaniach do US Open i sportowych ambicjach

Hubert Hurkacz podzielił się z Eurosportem swoimi przemyśleniami przed US Open.

Hubert Hurkacz o swoich przygotowaniach do US Open

Zobacz, co powiedzieli eksperci Eurosportu o nieobecności Novaka Djokovicia w US Open 2022.

Zobacz reakcje tenisowych gwiazd na zapowiedź Sereny Williams na przejście na emeryturę po US Open 2022.

Zobacz trening Igi Świątek przed pierwszym meczem w US Open 2022.

Zobacz świetną akcję w wykonaniu Andy'ego Murraya w trzecim gemie pierwszego seta starcia z Francisco Cerundolo w meczu pierwszej rundy US Open.

Pod koniec pierwszego seta doszło do małej kontrowersji w meczu Andy Murray – Francisco Cerundolo w 1. rundzie US Open. Sędzia przyznał punkt Argentyńczykowi, choć ten nie zdążył odbić piłki. Po chwili sam zawodnik przyznał się błędu, za co podziękował mu Murray.

Caroline Garccia pokonała Kamiłę Rachimową 6:2, 6:4 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Maria Sakkari pokonała Tatjanę Marię 6:4, 3:6, 6:0 w meczu 1. rundy US Open. Zobacz piłkę meczową.

Sakkari awansowała do 2. rundy US Open

J.J. Wolf pokonał Roberto Bautistę Aguta 6:4, 6:4, 6:4 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Andy Murray pokonał Francisco Cerundolo 7:5, 6:3, 6:3 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Murray awansował do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Andy Murray po awansie do 2. rundy US Open.

Murray po awansie do 2. rundy US Open

Maria Sakkari pokonała Tatjanę Marię 6:4, 3:6, 6:0 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz skrót tego spotkania.

Daniił Miedwiediew pokonał Stefana Kozlova 6:2, 6:4, 6:0 w pierwszej rundzie US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Miedwiediew awansował do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedział Daniił Miedwiediew po awansie do 2. rundy US Open.

Miedwiediew po awansie do 2. rundy US Open

Matteo Berrettini pokonał Nicolasa Jarry'ego 6:2, 6:3, 6:3 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Berrettini awansował do 2. rundy US Open

Casper Ruud pokonał Kyle'a Edmunda 6:3, 7:5, 6:2 w meczu pierwszej rundy US Open. Zobacz końcówkę tego meczu.

Ruud awansował do 2. rundy US Open

Stan Wawrinka skreczował po drugim secie starcia z Corentinem Moutetem w meczu pierwszej rundy US Open.

Oto co miała do powiedzenia amerykańska tenisistka po awansie do 2. rundy.

Alexis Olympia Ohanian wspierała Serenę Williams podczas 1. rundy US Open.

Zobacz, co Marcin Wrona powiedział przed meczem Igi Świątek w 1. rundzie US Open.

Zobacz, co Kim Clijsters powiedziała przed meczem Igi Świątek w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 3. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette już w trzecim gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 5. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Magda Linette miała spore problemy z mocnymi uderzeniami Karoliny Pliskovej w czwartym gemie pierwszego seta meczu o 2. rundę US Open.

Iga Świątek została przełamana przez Jasmine Paolini w 6. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 7. gemie pierwszego seta w 1. rundzie US Open.

Magda Linette popełniła serię błędów serwisowych pod koniec pierwszego seta starcia z Karoliną Pliskovą w meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment.

Karolina Pliskova wygrała pierwszego seta 6:2 w starciu z Magdą Linette w meczu o 2. rundę US Open.

Iga Świątek wygrała 1. seta w starciu z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Iga Świątek przełamała Jasmine Paolini w 2. gemie drugiego seta w 1. rundzie US Open.

Zobacz świetną wymianę Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po zwycięstwie z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Świątek po awansie do 2. rundy US Open

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Marcinem Wroną po 1. rundzie US Open.

Magda Linette wygrała drugiego seta 6:4 w starciu z Karoliną Pliskovą w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego seta.

Zobacz świetną wymianę wygraną przez Magdę Linette w trzecim gemie trzeciego seta starcia z Karoliną Pliskovą w 1. rundzie US Open.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w czwartym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz, jak do tego doszło.

Karolina Pliskova przełamała Magdę Linette w siódmym gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open.

Magda Linette przełamała Karolinę Pliskovą w 12. gemie trzeciego seta meczu o 2. rundę US Open. Zobacz ten moment.

Karolina Pliskova pokonała Magdę Linette 6:2, 4:6, 7:6 (10-8) w meczu 1. rundy US Open. Zobacz końcówkę tego spotkania.

Zobacz piłkę meczową ze spotkania Igi Świątek z Jasmine Paolini w 1. rundzie US Open.

Turniej US Open

Czesi chwalą się występem Świątek Organizatorzy... czytaj dalej » Do tegorocznego US Open Świątek przystąpiła w roli zdecydowanej liderki rankingu WTA i jednej z kandydatek do końcowego triumfu w nowojorskim turnieju. Co prawda w sierpniowych meczach US Open Series nie zachwycała, kończąc przygodę z turniejami w Toronto i Cincinnati po swoich drugich pojedynkach, ale Wielki Szlem rządzi się swoimi prawami, a 21-letnia Polka z każdym kolejnym sezonem zyskuje cenne doświadczenie.

Wtorkowa rywalka raszynianki sklasyfikowana była poza czołową "50" rankingu, ale ostatnie miesiące w jej wykonaniu były naprawdę udane. W lipcu dwukrotnie osiągnęła półfinał turnieju WTA (w Palermo i Warszawie), a wiosną dotarła do trzeciej rundy Indian Wells, eliminując m.in. Arynę Sabalenkę.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ ŚWIĄTEK - PAOLINI W EUROSPORT.PL

Świątek zaimponowała skutecznością

Do pojedynku pierwszej rundy Paolini przystąpiła pełna wiary w siebie i rozpoczęła mecz od wygrania swojego gema serwisowego. To w żaden sposób nie wpłynęło na postawę Świątek, która w kolejnych wymianach zaczęła dyktować warunki na korcie. Efektem były cztery wygrane gemy z rzędu, w tym dwa przy podaniu Włoszki.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek z kolejnym przełamaniem w 1. secie meczu z Paolini

Paolini miała coraz więcej problemów z przejmowaniem inicjatywy. Gdy próbowała przyspieszać, popełniała błędy. Licznik uderzeń wygrywających do końca seta zatrzymał się na "3". Świątek też miała ujemny bilans winnerów do niewymuszonych błędów (8-13), ale najważniejsze wymiany rozstrzygała na swoją korzyść. Dość powiedzieć, że z czterech break pointów w tej odsłonie wykorzystała wszystkie.

Z dziewięciu gemów aż sześć kończyło się przełamaniami. Iga prowadziła 4:2, 5:2, by ostatecznie wygrać premierową partię 6:3.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek wygrała 1. seta w meczu z Paolini w 1. rundzie US Open

Wszystko pod kontrolą

Drugiego seta Świątek rozpoczęła z jeszcze większą pewnością siebie. Grało jej się łatwiej. Zdecydowanie bardziej urozmaicała swoją grę, dość często zmieniając rotacje. Włoszka wyglądała na kompletnie zagubioną, po ledwie kilku chwilach przegrywała już 0:3.

Uderzenia Igi były coraz głębsze, a ich moc była coraz większa. Paolini starała się biegać, walczyć. W czwartym gemie zanotowała efektownego winnera, ale przyszło jej za to zapłacić wysoką cenę. Łatwo oddała dwa kolejne punkty i zrobiło się 0:4.

Oglądasz Wideo: Eurosport Genialna wymiana Świątek z Paolini w 1. rundzie US Open

Dominacja Polki była zbyt wyraźna, by rywalka zapisała na swoim koncie choćby jednego gema. Po 66 minutach było już po meczu.

- Idealna rozbiegówka - ocenił komentujący spotkanie w Eurosporcie Lech Sidor.

Oglądasz Wideo: Eurosport Świątek pokonała Paolini w 1. rundzie US Open

Rywalką Świątek w drugiej rundzie będzie lepsza z pary Greet Minnen (Belgia) - Sloane Stephens (Stany Zjednoczone).

Wynik meczu 1. rundy US Open:

Iga Świątek - Jasmine Paolini 6:3, 6:0