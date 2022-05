Świątek wystawiła sobie ocenę i zaapelowała do kibiców

Były nerwy, ale skończyło się jak zawsze. Kolejny popis i awans Świątek do półfinału Iga Świątek... czytaj dalej » Mecz z Andreescu był drugim, w który Świątek weszła z drobnymi problemami, nie mogąc złapać rytmu w pierwszym secie. Udało się jej jednak przezwyciężyć kryzys, by w drugiej partii rozgromić rywalkę, nie pozwalając jej na wygranie choćby gema.

Doświadczenie procentuje

- Teraz wyciągam wnioski w trakcie meczu - odpowiedziała Polka, zapytana o przyczynę takiej zmiany obrazu gry. - W drugim secie jest mi łatwiej zmienić taktykę i skoncentrować się na rzeczach, które dają mi przewagę. To mi pomaga.

- Cieszę się, że w tym sezonie mogę już w trakcie meczu przeanalizować, co jest najtrudniejsze dla mojej przeciwniczki. Wcześniej nie było to dla mnie takie łatwe, żeby robić to podczas gry, ale widocznie przyszło to z doświadczeniem - dodała Polka, zajmująca od początku kwietnia pozycję liderki światowego rankingu tenisistek.

Swoją grę z Andreescu oceniła na "czwórkę z plusem".

Zalety gry na mniejszej arenie

Dużą pomocą dla Świątek okazała się gra z Kanadyjką na Grand Stand Arenie zamiast na korcie centralnym.

- To był duży pozytyw. Nie wiem, z czego to wynika, ale na stadionie bardzo często musiałyśmy przerywać ruch serwisowy albo długo czekać między pierwszym a drugim serwisem, aż ktoś przestanie chodzić. Grand Stand Arena jest mniejsza i było tam mniej ruchu w tle. To na mnie bardzo dobrze wpłynęło - analizowała Polka.



Still looking for comfort on court but very happy with the solid outcome today. Thank you Rome for the lovely atmosphere. #Semifinal tomorrow.



Wciąż szukam komfortu na korcie, ale jestem zadowolona z dzisiejszego wyniku i coraz dłuższych momentów solidnej gry. pic.twitter.com/l7HHhbtd1v — Iga Świątek (@iga_swiatek) May 13, 2022





- Cieszę się, że są kibice, że nas wspierają i entuzjastycznie reagują - zastrzegła. - Ale faktycznie, tutaj bardzo często zdarzają się sytuacje, w których musimy przerywać grę, co nas trochę wybija z rytmu. Zresztą miałabym taki apel do kibiców, że jeśli mogliby poczekać do przerwy i dopiero wtedy chodzić, byłoby bardzo miło.

Trzeci mecz z Sabalenką

Świątek w trakcie meczu musiała zmienić buty. "Mam nauczkę" Niecodzienne... czytaj dalej » Mecz o finał turnieju w Rzymie, w którym Świątek broni wywalczonego przed rokiem tytułu, Polka rozegra z Białorusinką Aryną Sabalenką. W tym roku wygrała z nią już dwukrotnie, ostatni raz przed dwoma tygodniami w finale turnieju w Stuttgarcie.

Ale raszynianka przed kolejnym spotkaniem z utytułowaną rywalką nie koncentruje się na tym, co już za nią, a stawia sobie bardzo konkretne nowe zadania.

- Prawda jest taka, że wszyscy się już dobrze znamy. Przez ostatnie dwa lata zagrałam sporo meczów praktycznie przeciwko wszystkim. Czasem zdarza się, że kogoś jeszcze nie znam, ale czołówka zasadniczo grała już ze sobą kilka razy. To ma swoje wady i zalety - stwierdziła Świątek.

- Dla mnie najważniejsze jest, żebym dostosowała swoją taktykę do innej nawierzchni, jaką tutaj mamy. Mecze, które dotąd grałam przeciwko Arynie, były na szybkich nawierzchniach. Tutaj na pewno będzie to wyglądać trochę inaczej - zaznaczyła.