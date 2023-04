Efektowny awans Świątek. Poprawiła swój najlepszy wynik w Madrycie

Zobacz, co powiedziała Iga Świątek po awansie do ćwierćfinału turnieju WTA w Stuttgarcie.

Oto co powiedziała polska tenisistka po wygranym po kreczu półfinale z Ons Jabeur i o wsparciu fanów.

Świątek do Madrytu przyjechała świeżo po obronie tytułu w Stuttgarcie, gdzie zainaugurowała tegoroczne zmagania na mączce. W swoim pierwszym meczu w stolicy Hiszpanii Polka pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:2.

Świątek przejmuje inicjatywę

Lekcja tenisa od 16-latki. Linette za burtą w Madrycie Magda Linette na... czytaj dalej » 21-latka z Raszyna do tej pory grała tylko raz z Perą. Poprzedni pojedynek obu pań miał miejsce cztery lata temu, kiedy Świątek wygrała w ostatniej rundzie kwalifikacji turnieju w Birmingham. Wówczas Pera miała trzy piłki meczowe, ale ich nie wykorzystała.

Po czterech latach obie zawodniczki są już w zupełnie innych miejscach kariery. Przed niedzielnym spotkaniem Świątek była zdecydowaną faworytką konfrontacji.

Urodzona w Chorwacji zawodniczka nie zamierzała jednak ustępować pola liderce światowego rankingu. Zaczęła mecz bardzo agresywnie i już w trzecim gemie zdołała przełamać Świątek, wygrywając do zera. To wyraźnie rozzłościło Polkę, która momentalnie odpowiedziała dokładnie tym samym.

Poza chwilowymi problemami Świątek bardzo dobrze serwowała, a z minuty na minutę zaczęła przejmować inicjatywę po precyzyjnych returnach i dłuższych wymianach. Rozpędzona Polka punktowała po własnych podaniach, zaliczyła też kolejne przełamanie. Pierwszego seta wygrała pewnie 6:3. Otwierająca partia trwała 37 minut.

Źródło: Getty Images Iga Światek jest w świetnej formie

Dominacja na korcie

Rozpędzona Świątek nie zwolniła tempa także w drugim secie. Już na jego otwarcie przełamała rywalkę, po czym, świetnie serwując, doprowadziła do stanu 2:0. Polka wywierała stałą presję na Amerykankę, która albo się myliła, albo nie była w stanie dotrzymać kroku renomowanej przeciwniczce.

O której dzisiaj mecz Hurkacza w Madrycie? Hubert Hurkacz -... czytaj dalej » Po kolejnych doskonałych zagraniach raszynianki ręce same składały się do oklasków. Świątek przełamała rywalkę także w piątym gemie, a szóstego wygrała do zera. Ostatecznie triumfowała 6:2. Mecz trwał godzinę i 16 minut.

- Mimo wszystko nie powiem, że to był łatwy mecz. Cieszę się, że łapię rytm i gram coraz lepiej. Jestem zadowolona, że byłam zdyscyplinowana i skupiona – oceniła Polka w krótkiej rozmowie na korcie.

Świetny bilans na kortach ziemnych

To drugi występ Świątek w Madrycie. Dwa lata temu w trzeciej rundzie uległa ówczesnej liderce światowego rankingu Australijce Ashleigh Barty 5:7, 4:6. W poprzednim sezonie w stolicy Hiszpanii zabrakło jej z powodu problemów z barkiem.



Licząc od French Open 2020 impreza w Madrycie jest dziesiątą na korcie ziemnym, w której startuje Świątek. Wygrała sześć z nich (French Open 2020 i 2022, Rzym 2021 i 2022 oraz Stuttgart 2022 i 2023).

Wynik meczu 3. rundy:



Iga Świątek (Polska, 1) - Bernarda Pera (USA, 28) 6:3, 6:2