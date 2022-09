Utytułowany Austriak pokonany. Hurkacz zrobił pierwszy krok do obrony tytułu

Zobacz najważniejsze zagrania z meczu Hubert Hurkacz - Ilja Iwaszka w 2. rundzie US Open. Każdy mecz turnieju US Open na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

Hurkacz rozpoczyna obronę tytułu. Utytułowany rywal na jego drodze Dominic Thiem to... czytaj dalej » To było trzecie spotkanie polskiego tenisisty z trzecim niegdyś w rankingu Austriakiem, który wciąż wraca do formy po ubiegłorocznej kontuzji nadgarstka.

Z dwóch poprzednich pojedynków, w turniejach w Miami w 2019 roku i w ATP Cup w Australii rok później, zwycięsko wyszedł Hurkacz. Aktualne statystyki również przemawiały na korzyść 10. w rankingu tenisistów Polaka, a wciąż daleki od optymalnej dyspozycji Thiem, który ostatnią zwycięską serię odnotował przed tygodniem w challengerze w Rennes, przegrywając dopiero w finale, okazał się wymagającym rywalem.

Dwa przełamania w kluczowych momentach

Hurkacz już w pierwszym gemie musiał się dwa razy bronić przed przełamaniem. Okazja dla niego, po wyrównanej grze, pojawiła się dopiero w 8. gemie. Po dłuższej chwili gry na przewagi i serii świetnych zagrań po obu stronach, polski tenisista wykorzystał trzeciego break pointa. W kolejnym gemie nie dał rywalowi żadnych szans i rozstrzygnął seta na swoją korzyść.



Na początku drugiej partii obaj tenisiści skupili się na serwisie i czekali, który z nich pierwszy popełni błąd w tym elemencie gry. Po serii gładko wygranych gemów po jednej i drugiej stronie kortu, pierwszy "pękł" Austriak. W 5. gemie Hurkacz bezlitośnie wykorzystał popełnione przez rywala błędy i doprowadził do pierwszego w secie przełamania.

Sam wciąż zagrywał bezbłędnie, wygrywając trzeciego z rzędu gema bez straty punktu.

Kolejne gemy również należały do zawodników serwujących. Hurkaczowi do dowiezienia zwycięstwa i w meczu i zrobienie pierwszego kroku do obrony tytułu w Metz, pozostało tylko pilnowanie własnego serwisu.

Mimo drobnych błędów w 10. gemie Hurkacz rozstrzygnął go na swoją korzyść i zameldował się w kolejnej rundzie. W ćwierćfinale zmierzy się z notowanym na 60. miejscu listy ATP Rinderknechem.